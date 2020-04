BIOTECON Diagnostics lance des kits de dépistage et d'identification du coronavirus SARS-CoV-2





POTSDAM, Allemagne, 28 avril 2020 /PRNewswire/ -- BIOTECON Diagnostics a développé et lancé ses propres kits de dépistage et d'identification microproof® SARS-CoV-2*, disponibles dès à présent à la vente et pouvant être distribués dans le monde entier.

En plein coeur de la pandémie qui s'étend aux quatre coins du monde, avec des millions de gens infectés et de nombreux décès, les tests diagnostiques ont permis une certaine accalmie, malgré ces défis sans précédent. À elle seule, l'Allemagne réalise des centaines de milliers de tests PCR par semaine dans le cadre de la lutte contre la maladie infectieuse COVID-19. La méthode consistant à effectuer des tests à grande échelle s'est révélée efficace pour endiguer la propagation du coronavirus dans nombre des pays les plus touchés.

« Je suis extrêmement fière de notre équipe de chercheurs et d'experts scientifiques, qui, en peu de temps, ont réussi à développer, à fabriquer et à commercialiser ces tests qPCR d'une qualité élevée pour la détection qualitative du SARS-CoV-2. Il s'agit du dernier élément ajouté à tout un portefeuille de produits dédiés au coronavirus que nous avons mis au point pour assurer une plus grande disponibilité des tests diagnostiques et soutenir les systèmes de soins de santé considérablement touchés », a indiqué la Dr Kornelia Berghof-Jäger, PDG de BIOTECON Diagnostics.

« Nos clients comptent sur la rapidité et la fiabilité de notre technologie qPCR depuis plus de vingt ans. Dans des périodes comme celle que nous vivons actuellement, les kits fabriqués sur nos sites de production allemands, associés à des solutions d'automatisation de pointe pour tous les débits, telles que RoboPrep® 32 et KingFishertm Flex, représentent certains des meilleurs outils de diagnostic disponibles sur le marché pour aider à l'analyse du COVID-19 », a précisé la Dr Kornelia Berghof-Jäger.

« Notre objectif est d'aider les laboratoires tout au long du processus de test moléculaire, notamment pour l'extraction, l'amplification et la détection automatisées à haut débit du virus. En parallèle à nos propres kits et outils analytiques, nous avons conclu des accords avec différents partenaires pour être en mesure de répondre à la demande croissante d'extraction de l'ARN viral et d'identification du coronavirus. À l'heure actuelle, tous nos efforts ont pour but d'améliorer la prise en charge des patients en contribuant à garantir la validité des résultats des tests de diagnostic et de dépistage », a conclu la Dr Kornelia Berghof-Jäger.

*Les kits de dépistage et d'identification microproof® SARS-CoV-2 sont approuvés « à des fins de recherche uniquement » (RUO), dans l'attente du marquage CE-IVD. L'octroi par la Food and Drug Administration (FDA) d'une autorisation d'utilisation en urgence (EUA) est en cours. Les tests sont fondés sur les méthodes de référence de l'OMS, adaptées selon le protocole de La Charité (Berlin, Allemagne) pour la détection du SARS-CoV-2.

