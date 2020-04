Factorial lève 15 millions avec un tour de table de "Serie A" dirigé par CRV





Grâce à la levée de fonds dirigée par CRV, investisseur de la Silicon Valley pour Twitter, Dropbox et Zendesk, Factorial compte révolutionner le secteur RH à niveau mondial

Factorial a multiplié par 8 son chiffre d'affaires et se développe à l'international tout en offrant plus de fonctionnalités afin de résoudre les problèmes récurants des RH

BARCELONE, Espagne, 28 avril 2020 /PRNewswire/ -- Factorial , plateforme digitale d'automatisation RH qui révolutionne la façon dont les entreprises gèrent leurs RH, vient d'annoncer une levée de fonds de série A de 15 millions d'euros, la troisième depuis sa naissance en 2016. Cette levée de fonds, la plus importante parmi les startups pour 2020 en Espagne, s'ajoute a une année déjà fructueuse pour Factorial, mettant l'entreprise parmi les startups en tête du secteur RH.

L'entreprise a connu une croissance rapide et une expansion de sa base client résultant en la multiplication de son chiffre d'affaires par 8 en 2019. "Notre croissance montre que vous n'avez pas besoin d'être basé dans la Silicon Valley pour diriger une industrie et attirer les meilleurs talents", explique Jordi Romero, PDG de Factorial.

Nouvelles fonctionnalités et croissance internationale

Avec l'investissement de CRV, Factorial concentre son attention sur le développement de nouvelles fonctionnalités qui se rajouteront à son offre actuelle de fonctionnalités telles que le suivi des candidats et le recrutement, évaluation des performances, suivi du temps de travail, des congés et absences ou encore la gestion des documents. Ces nouvelles fonctionnalités et améliorations viennent dans le but d'aider les entreprises de taille moyenne à passer au digital.

Grâce à cette récente levée de fonds, Factorial est prête à se développer sur des marchés clés en Europe et en Amérique. Actuellement, Factorial offre déjà sa solution à des clients à travers plus de 40 pays.

La technologie pour révolutionner les RH

«L'introduction de la technologie dans la gestion des ressources humaines nous permet de nous concentrer davantage sur les personnes et moins sur les processus», affirme Jordi Romero.

Un logiciel RH créé pour les besoins spécifiques des utilisateurs RH

«Factorial a été conçu pour les gestionnaires des ressources humaines et pensé pour les besoins des responsables des ressources humaines d'aujourd'hui», explique Reid Christian, associé principal chez CRV.

Les meilleurs investisseurs dans le secteur SaaS à croissance exponentielle

Le tour de table est dirigé par CRV, l'un des plus anciens et prestigieux fonds d'investissement de capital-risque de la Silicon Valley avec plus de 75 IPOs qui a mené au succès de nombreux grand acteurs du secteur Tech.

Le fond américain a investi dans plusieurs entreprises qui ont marqué le secteur Tech comme Twitter, Dropbox ou Zendesk. Cette dernière a également été, tout comme Factorial, co-investie par Point Nine, et elle est valorisée actuellement à 8 milliards de dollars.

La levée actuelle a été suivie par les investissements de trois des fonds les plus performants en Europe, comme Creandum, Point Nine et K Fund. Ils ont déjà investi dans le dernier tour de 2,8 millions d'euros de Factorial. Leur portefeuille compte des entreprises comme Spotify, Bolt, Lift ou Revolut. Cette contribution reflète leur entière confiance en Factorial pour continuer à innover et à proposer de nouveaux produits.

https://factorial.fr/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1160154/Factorial_HR_Software.jpg

Contacts:

Marc Figuerola Delgado

+34-93-624-16-91

marc@v3rtice.com

Sergio Vicente

+34-651-852-995

sergio@v3rtice.com

Communiqué envoyé le 28 avril 2020 à 03:00 et diffusé par :