Surecomp® établit une nouvelle norme bancaire ouverte pour les API de financement du commerce et propose un essai gratuit à ses clients

TORONTO, 28 avril 2020 /PRNewswire/ -- Surecomp®, le premier fournisseur de solutions de financement du commerce international pour les banques et les entreprises, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son architecture API (interface de programmation d'application) à ses clients dans un environnement de test de type sandbox, établissant ainsi la nouvelle norme bancaire ouverte pour la numérisation du traitement et de la connectivité du financement du commerce.

Le service APIsure, qui est mis à la disposition des banques du monde entier, est d'ores et déjà utilisé par certaines des plus grandes banques européennes pour le traitement en temps réel de leurs garanties bancaires et de leurs lettres de crédit. Pour les clients existants, il peut désormais être testé gratuitement dans une « sandbox » d'API pour une durée limitée, afin de mettre en évidence l'importance de la numérisation du financement du commerce à l'ère du COVID-19.

Pionnier reconnu du secteur, Surecomp s'est vu demander par de grandes banques de montrer la voie vers un financement du commerce numérique et ouvert. Conçu en totale coopération avec les banques, APIsure assure le plus haut niveau de sécurité, de conformité, d'évolutivité, de contrôle et de transparence. Il offre une connectivité au back-office flexible et agile, ainsi qu'un système de gestion d'API (APM) et une sandbox d'API. APIsure inclut également un portail développeur où les partenaires pourront développer des applications et des services. Les API actuelles offrent une productivité et une efficacité accrues ainsi que des services d'analyse et de visualisation des données. Les développements futurs incluront des fonctions de gestion avancée des risques et d'automatisation des processus robotiques (RPA), une fonctionnalité de connaissance du client (KYC, Know Your Customer) et une plus grande conformité.

Étant un client de longue date de Surecomp dans plusieurs régions, l'une des plus grandes banques d'Europe a été la première à mettre en service une API pour Compend, l'un des partenaires de Surecomp dans la fintech fournissant des services de numérisation des documents pour le financement du commerce. Celle-ci a considérablement amélioré l'efficacité de ses activités tout en éliminant les obstacles existants, en améliorant le délai de commercialisation des services de financement du commerce pour ses clients et en réduisant l'exposition au risque liée aux opérations sur papier.

« Vu la participation de banques mondiales de premier plan, nous sommes convaincus que notre architecture bancaire ouverte va changer la donne dans le domaine du traitement du financement du commerce », explique Tsafrir Attar, vice-président de la numérisation chez Surecomp. « En offrant à nos clients la possibilité de tester la connectivité de l'API dans un environnement de sandbox sécurisé, nous sommes fiers d'établir une nouvelle norme pour la connectivité sans papier en temps réel, et de promouvoir ainsi davantage de croissance, d'efficacité, de satisfaction de la clientèle et de collaboration entre les banques, les entreprises et les sociétés de la fintech dans tout l'écosystème du financement du commerce. »

À propos de Surecomp

Surecomp® est le premier fournisseur mondial de solutions innovantes de financement du commerce pour les banques et les entreprises. Pionnier respecté du marché depuis plus de trente ans, Surecomp dispose d'un portefeuille intégré de solutions de financement du commerce, de financement de la chaîne d'approvisionnement et de trésorerie, rationalisant ainsi le cycle de vie des transactions afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, d'atténuer les risques et de maximiser les bénéfices. Avec un réseau mondial de sept centres de développement et d'assistance aux États-Unis, en Argentine, au Chili, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Israël et à Singapour, Surecomp sert une clientèle prestigieuse dans plus de 80 pays sur six continents.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur surecomp.com/product/apisure.

Contact Surecomp :

Abby Bickford

Directrice du marketing

Tél. : +44-(0)7931-126616

Courriel : abby.bickford@surecomp.com

