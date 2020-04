Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 27 avril 2020

Lundi 27/04/2020 Daily Grand Tirage régulier02, 21, 32, 39, 47 Grand numéro 01 POKER LOTTO Main gagnante: 4-C, 6-D, 9-S, 9-H, A-D. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGADICE LOTTO: 1, 9, 19,...

VIA Rail Canada (VIA Rail) a appris qu'un employé de Montréal a reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 le lundi 27 avril 2020. Il s'agit d'un employé qui travaille à la Gare Centrale de Montréal, au centre de service. Cet...

Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a adopté un régime de droits des actionnaires (le « régime de droits ») prenant effet le 27 avril 2020. Le régime de droits a pour objet de veiller à ce que tous les actionnaires de...

Porter Airlines prolonge de quatre semaines la suspension temporaire de tous ses vols en raison de la COVID-19, soit jusqu'au 29 juin. La compagnie aérienne a cessé ses vols le 21 mars en raison de l'augmentation des restrictions de voyage et des...