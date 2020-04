Annonce du lancement du projet Une nouvelle étoile polaire II : Une stratégie industrielle axée sur les défis pour le Canada





OTTAWA, le 27 avril 2020 /CNW/ - L'un a conseillé Stephen Harper. Le second a conseillé Justin Trudeau. Et le dernier est teneur de marché sur Bay Street. Ensemble, Sean Speer, Robert Asselin et Royce Mendes repensent la façon dont le Canada peut renforcer sa compétitivité dans une conjoncture économique immatérielle émergente et de complexité géopolitique sans cesse croissante. Il s'agit d'un nouveau rapport du FPP qui a passé plus d'un an en phase de développement et de recherche.

Une nouvelle étoile polaire II constitue la deuxième étape du rapport Une nouvelle étoile polaire, qui a été publié en avril 2019 et qui suscite beaucoup d'intérêt. Le premier rapport abordait la façon dont les politiques publiques accusaient du retard dans l'essor de l'économie immatérielle, notamment en ce qui a trait aux technologies, aux ressources et à la valeur des marques. Il était nécessaire d'établir un nouveau consensus politique dans des domaines comme la propriété intellectuelle, l'investissement étranger, la fonction des mégadonnées et le développement d'une main-d'oeuvre très qualifiée.

Le présent rapport de recherche rappelle la façon dont le monde a changé et celle dont les hypothèses acceptées depuis longtemps au Canada doivent être ajustées en conséquence. Le consensus de Washington, qui a façonné les politiques économiques nationales et les institutions mondiales dans un système de laissez-faire pendant environ 40 ans, est maintenant remis en question par deux réalités géoéconomiques que les décideurs politiques du Canada ne peuvent se permettre de négliger. Ces tendances géoéconomiques étaient observées avant la pandémie de COVID-19, mais cette crise n'a fait qu'intensifier la pression exercée sur le pays pour qu'il se concentre sur ses propres intérêts nationaux.

Le rapport constitue un corpus de recherche destiné à nous aider à dépasser le point de départ, alors que des conversations sur la reprise, voire sur la reconstruction, commencent et se multiplient. Il propose de positionner une stratégie industrielle à l'intersection des atouts économiques préexistants du Canada et de ses enjeux de société les plus pressants. Alors que le Canada cherche à redémarrer le moteur de notre économie en pleine crise mondiale de la COVID-19, il est impératif que nous tenions compte de la situation unique dans laquelle nous nous trouvons qui fait que la bonne décision pour l'avenir du Canada est l'élaboration d'une stratégie de croissance axée sur les défis.

La clé de l'applicabilité des rapports réside dans le fait qu'ils ont été rédigés conjointement par deux conseillers en politiques appartenant à des associations politiques différentes et un économiste chevronné. La recherche et les recommandations dépassent les affiliations politiques, le régionalisme et la prochaine période électorale. Le rapport présente des éléments à prendre en compte pour déterminer l'approche qui permettra de choisir quelles sont les priorités du Canada qui devraient s'inscrire dans une nouvelle stratégie industrielle et fournit des définitions aux décideurs chargés de déterminer de quelle manière et à quel endroit seront affectées les ressources de l'État.

Une stratégie industrielle axée sur les défis peut servir d'« étoile polaire » pour les décideurs du Canada en cette période de changements technologiques et géopolitiques importants. Le monde évolue, et les hypothèses acceptées depuis longtemps au Canada doivent être ajustées en conséquence. Nous vous invitons à lire le rapport et à vous mobiliser.

« Politique industrielle » est un terme lourd de sens des deux côtés du spectre politique. Pourtant, le Canada est confronté à un défi économique d'une ampleur et d'une nature sans précédent. Une nouvelle étoile polaire II propose un plan qui tient compte des tensions technologiques relatives à l'économie mondiale actuelle et trouve un terrain d'entente entre les extrémités du spectre politique dans le but de relancer une économie canadienne enlisée dans la crise économique générée par la COVID-19. Robert Asselin

S'inspirant du rapport de l'année dernière sur l'émergence de l'économie immatérielle, la nouvelle contribution du FPP au débat économique du Canada propose un plan industriel visant à « reconstruire le Canada » après la COVID-19. Un plan qui devrait commencer non pas dans deux ans, mais dans quelques mois. Sean Speers

Sean Speer est associé en résidence au FPP et le lauréat de la Bourse des premiers ministres du Canada du Forum des politiques publiques. Il est également professeur adjoint à la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l'Université de Toronto. Il a auparavant occupé le poste de conseiller économique principal du premier ministre Stephen Harper.

Robert Asselin est un associé du Forum des politiques publiques et de la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l'Université de Toronto. Il a occupé le poste de directeur des politiques au ministère des Finances et celui de directeur associé à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Il est un ancien conseiller des premiers ministres Justin Trudeau et Paul Martin.

Royce Mendes est directeur exécutif et économiste principal à Marchés des capitaux CIBC, l'équipe jugée la plus précise par Reuters and Consensus Economics en 2018. Il y dirige les efforts en matière de suivi et de prévision de l'économie canadienne. Avant de se joindre à l'équipe de la Banque CIBC, il a occupé les postes de gestionnaire de portefeuille des réserves de change du Canada à la Banque du Canada.

