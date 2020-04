Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 28 avril 2020

Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 28 avril 2020. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis. Point de presse avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et le...

VIA Rail Canada (VIA Rail) a appris qu'un employé de Montréal a reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 le lundi 27 avril 2020. Il s'agit d'un employé qui travaille à la Gare Centrale de Montréal, au centre de service. Cet...

Bracco Imaging, une société mondiale leader dans le domaine de l'imagerie diagnostique, a annoncé aujourd'hui une nouvelle initiative, appelée BRACCO CARES, un programme sans but lucratif destiné à soutenir la communauté des professionnels de la...