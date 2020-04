COVID-19 - Mises à jour importantes - Un employé de VIA Rail à Montréal atteint de la COVID-19





MONTRÉAL, le 27 avril 2020 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a appris qu'un employé de Montréal a reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 le lundi 27 avril 2020. Il s'agit d'un employé qui travaille à la Gare Centrale de Montréal, au centre de service. Cet employé n'est plus au travail depuis le dimanche 26 avril, date à laquelle il a développé des symptômes.

Comme la santé et la sécurité de nos employés sont notre priorité absolue, nous avons rapidement pris les mesures appropriées :

Nous avons informé les employés qui ont été en contact direct ou indirect de la situation, et demeurons en communication avec eux au cours des prochains jours.

Nous avons aussi communiqué avec les passagers qui ont pris place à bord des trains 63 et 22 en avant-midi les 21 et 26 avril, malgré le fait que notre employé ne travaillait pas à bord des trains en question et n'a pas été en contact avec les passagers puisque son rôle se limitait à transporter du matériel à bord des trains.

Nous avons rehaussé depuis plusieurs semaines nos mesures d'éloignement physique à bord de nos trains et dans nos gares afin de mieux protéger nos employés et nos passagers. De plus, le lieu de travail de l'employé a été fermé afin de procéder à une désinfection complète.

Conformément aux directives de l'Agence de santé publique du Canada , nous effectuons des nettoyages réguliers et rigoureux à bord de nos trains, dans nos gares et dans nos centres d'appel. Nos protocoles sanitaires comprennent l'usage de produits désinfectants approuvés par Santé Canada et confirmés pour leur efficacité contre le coronavirus qui cause la COVID-19.

Nous demeurons en communication régulière avec notre employé et offrons tout le soutien nécessaire pour qu'il puisse se rétablir dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes de tout coeur avec notre employé et les membres de sa famille.

RAPPEL

VIA Rail adapte ses activités et déploie un protocole de mesures sanitaires strict à bord de ses trains, dans ses gares, ses centres de maintenance et ses centres d'appels pour face à la pandémie et minimiser la propagation de la COVID-19.

De plus, nous rappelons régulièrement à nos passagers et à nos employés l'importance de suivre les recommandations des autorités de santé publique, de rester à la maison, d'éviter tous déplacements non essentiels, de pratiquer l'éloignement physique autant que possible et de suivre rigoureusement les bonnes pratiques d'hygiène (se laver souvent les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes, tousser ou éternuer dans un mouchoir en papier ou dans le creux du bras, éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche sans s'être préalablement lavé les mains). Nous encourageons également les passagers qui voyagent avec nous à porter un masque pour aider à réduire la propagation accidentelle de la COVID-19 par des gouttelettes respiratoires provenant de personnes asymptomatiques.

Nous continuons de suivre attentivement la propagation de la COVID-19 et demeurons en contact étroit avec les autorités de santé publique ainsi qu'avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux.

Les plus récentes mises à jour sont disponibles sur notre site.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a transporté plus de 5 millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

VIA RAIL CANADA PUBLIE DES MISES À JOUR RÉGULIÈRES POUR TENIR SES PASSAGERS ET LE GRAND PUBLIC AU COURANT DES MESURES QU'ELLE DÉPLOIE FACE À LA PANDÉMIE DU COVID-19. VISITEZ NOTRE ESPACE MÉDIAS POUR ÊTRE INFORMÉS

Suivez VIA Rail

Twitter @VIA_railé

Facebook viarailcanada

Instagram @viarailcanada

VIA : Le blogue

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Communiqué envoyé le 27 avril 2020 à 19:54 et diffusé par :