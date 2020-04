« BRACCO CARES » : Bracco lance, en ces temps difficiles, une initiative mondiale à l'appui des professionnels de la santé





MILAN, 27 avril 2020 /CNW/ - Bracco Imaging, une société mondiale leader dans le domaine de l'imagerie diagnostique, a annoncé aujourd'hui une nouvelle initiative, appelée BRACCO CARES, un programme sans but lucratif destiné à soutenir la communauté des professionnels de la santé autour du globe pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà de celle-ci.

À ce titre, BRACCO CARES se veut occasion pour Bracco de remercier la communauté, notamment les radiologistes, de tout ce qu'ils font pour soutenir le diagnostic, le traitement et les soins des patients.

Pour le moment, BRACCO CARES consiste en une série de webinaires et de vidéoconférences à vocation éducative, en ce qu'ils transmettent des informations sectorielles utiles et opportunes, ainsi que les meilleures pratiques, afin d'aider les professionnels de la santé à mieux appréhender la situation relative à la COVID-19. BRACCO CARES est financé grâce à une subvention à l'éducation, sans restriction, accordée par Bracco à Applied Radiology, qui se chargera du développement et de la mise en oeuvre de la série de webinaires et de vidéoconférences.

Commentant le programme, Fulvio Renoldi Bracco, chef de la direction de Bracco Imaging, a déclaré : « Le groupe Bracco est, depuis plus de 90 ans, partie prenante de la communauté mondiale des soins de santé. Étant partenaire fiable dans le domaine de l'imagerie diagnostique, nous voulons, en ces temps sans précédent, soutenir les professionnels de la santé, en l'occurrence les intervenants de première ligne, grâce au programme BRACCO CARES qui n'est que l'un des nombreux moyens par lesquels nous leur apportons notre soutien. Nous sommes fiers d'être aux côtés des professionnels de l'imagerie dans le monde entier. »

Pour en savoir plus le programme de Bracco Cares, consultez le site https://imaging.bracco.com/us-en/education/bracco-cares.

À propos de Bracco Imaging Spa

Bracco Imaging S.p.A., établie à Milan, en Italie, société du groupe Bracco, est un fournisseur d'imagerie diagnostique de premier plan à l'échelle mondiale.

Vu notre portefeuille, produits et solutions, Bracco Imaging dessert tous les principaux secteurs de l'imagerie diagnostique : l'imagerie par rayons X (y compris la tomodensitométrie, la radiologie interventionnelle et le cathétérisme cardiaque), l'imagerie par résonance magnétique (IRM), l'échographie à contraste amélioré (CEUS) et la médecine nucléaire assistée de traceurs radioactifs et de nouveaux agents d'imagerie TEP. Notre portefeuille, en évolution constante, est complétée par une gamme de dispositifs médicaux, de systèmes d'administration avancés et de logiciels de gestion des doses. La société est présente sur plus de 100 marchés autour du globe, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de filiales, de coentreprises, de licences et d'accords de partenariat de distribution, une présence qui se décline nettement dans les zones géographiques clés : Amérique du Nord, Chine, Europe, Japon, Brésil, Mexique et Corée du Sud.

Coté sites de fabrication, établis en Italie, en Suisse, en Allemagne, au Canada, en Chine et au Japon, Bracco Imaging veille à ce que ses usines adoptent les meilleures pratiques, et ce, en conformité totale, y compris les processus de production durables et écophiles.

Notre organisation de recherche et développement, innovante et compétente, dont les activités sont menées dans trois centres établis en Italie, en Suisse et aux États-Unis, se distingue par son approche efficace axée sur les procédés et ses réalisations dans le domaine de l'imagerie diagnostique. Pour en savoir plus sur Bracco Imaging, rendez-vous sur www.braccoimaging.com.

