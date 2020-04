Chorus Aviation adopte un régime de droits des actionnaires





HALIFAX, le 27 avril 2020 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a adopté un régime de droits des actionnaires (le « régime de droits ») prenant effet le 27 avril 2020.

Le régime de droits a pour objet de veiller à ce que tous les actionnaires de Chorus soient traités équitablement en cas d'offre publique d'achat et de protéger la société des « prises de contrôle rampantes », qui consistent à accumuler plus de 20 %, de façon globale, des actions à droit de vote variable de catégorie A et des actions à droit de vote de catégorie B de Chorus (collectivement, les « actions ») par l'entremise d'achats dispensés des règles applicables aux offres publiques d'achat.

Le régime de droits est semblable aux régimes adoptés récemment par d'autres sociétés canadiennes et approuvés par leurs actionnaires, et n'a pas été mis en place à la suite ou en prévision d'une offre publique d'achat lancée ou imminente.

« Depuis le début de la pandémie de COVID?19, le cours de l'action de Chorus a fléchi de façon significative, a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus. Nous avons pris des mesures importantes pour accroître notre liquidité et continuons de nous concentrer sur l'adoption de toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que l'organisation soit solide lorsque nous sortirons de cette crise. Nous avons adopté le régime de droits pour nous protéger de ceux qui pourraient chercher à tirer profit des conditions actuelles du marché au détriment de Chorus et de ses actionnaires. »

En vertu du régime de droits, un droit est attribué à chaque action émise et en circulation. Sous réserve des conditions du régime de droits, les droits pourront être exercés si une personne (de concert avec certaines parties apparentées) devient un propriétaire véritable de 20 % ou plus des actions en circulation autrement qu'au moyen d'une « offre permise » aux termes du régime de droits. Dans un tel cas, les porteurs de droits (autre que l'acquéreur et ses parties apparentées) pourront exercer leurs droits de souscrire des actions supplémentaires à 50 % du cours du marché.

Bien que le régime prenne effet le 27 avril 2020, il demeure assujetti à la ratification des actionnaires de Chorus dans les six mois de son adoption. Chorus demandera aux actionnaires de ratifier le régime de droits lors de la prochaine assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui aura lieu le 29 juin 2020. Un résumé des principales conditions du régime de droits figurera dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction qui sera transmise aux actionnaires en lien avec cette assemblée et le texte intégral du régime de droits est disponible sous le profil de la société sur le site de SEDAR à www.sedar.com. Si le régime de droits n'est pas approuvé par les actionnaires dans les six mois de son adoption, il prendra fin et cessera d'avoir effet, tout comme les droits en circulation.

