Plan de réouverture des écoles - Les commissions scolaires prêtes à agir pour le bien-être et la sécurité des élèves et du personnel scolaire

QUÉBEC, le 27 avril 2020 /CNW Telbec/ - En réaction au plan de réouverture graduelle des écoles présenté aujourd'hui par le gouvernement du Québec, la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) réaffirme la nécessité pour le réseau scolaire de travailler tous ensemble dans la même direction, afin d'offrir le meilleur environnement d'apprentissage possible aux élèves. Elle assure, de son côté, sa collaboration pour ce faire.

« Les défis sont nombreux : la santé et la sécurité des élèves et du personnel, la communication, la distanciation sociale, l'apprentissage optimal des élèves. Nous avons démontré ces dernières semaines la flexibilité et le dévouement du personnel des commissions scolaires afin de faire au mieux pour les élèves de nos territoires. Nous continuerons d'appuyer les équipes des écoles, d'abord pour la réouverture, et pour la suite d'ici la fin de l'année scolaire, pour l'ensemble des établissements. Le réseau scolaire travaille en partenariat depuis plusieurs semaines, nous devons continuer les efforts en ce sens dans les prochains mois, pour la santé de toutes et de tous. Le professionnalisme du réseau est notre meilleure garantie pour y arriver, dans la sérénité », a affirmé le président de la FCSQ, M. Lucien Maltais.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe l'ensemble des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

