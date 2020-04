La Banque Scotia lance la fonction d'inscription en ligne au dépôt direct de l'ARC pour les entreprises admissibles à la Subvention salariale d'urgence du Canada





TORONTO, le 27 avril 2020 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé que les clients des Services bancaires aux entreprises qui s'inscrivent au dépôt direct de l'Agence de revenu du Canada (ARC) bénéficient dès maintenant d'un accès rapide et sécurisé à la Subvention salariale d'urgence du Canada.

Les entreprises clientes de la Banque Scotia qui sont admissibles à la Subvention salariale d'urgence du Canada sont invitées à s'inscrire au dépôt direct de l'ARC par l'intermédiaire de Scotia en direct, de l'appli des services bancaires mobiles et d'Accès Scotia pour accéder aux fonds rapidement et de façon sécurisée. Pour s'inscrire, les clients doivent ouvrir une session dans les services bancaires en ligne ou, pour obtenir de l'aide, contacter leur conseiller, Petites entreprises dans le cas d'une petite entreprise ou leur directeur, Relations d'affaires dans le cas d'une entreprise de plus grande taille.

Une fois inscrits, les clients recevront les paiements directement dans leur compte d'exploitation de façon sécurisée, mais devront d'abord déterminer leur admissibilité à la subvention et soumettre une demande à l'ARC.

« La Banque Scotia continue de soutenir ses entreprises clientes en leur permettant d'accéder aux paiements du gouvernement, nécessaires pour traverser cette période hors du commun, a expliqué Dan Rees, chef du Réseau canadien. Nous les invitons à utiliser les outils en ligne de la Banque Scotia pour établir le dépôt direct de l'ARC et ainsi assurer un accès rapide et sécurisé aux fonds dont elles ont besoin, plutôt que d'attendre un chèque par la poste. »

Les clients des Services bancaires aux entreprises de la Banque Scotia doivent consulter le site banquescotia.com pour savoir comment s'inscrire au dépôt direct de l'ARC, une démarche qui ne prend que quelques minutes. Une fois inscrits, ils recevront les paiements de l'ARC directement dans leur compte d'exploitation, qu'il s'agisse de prestations, de crédits ou de remboursements.

Pour en savoir davantage sur les programmes d'allégement offerts aux particuliers et aux entreprises, veuillez consulter le banquescotia.com.

