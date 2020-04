Des gels désinfectants et des produits de soin pour la peau offerts aux hôpitaux à travers le Canada





L'ORÉAL CANADA ET LA ROCHE-POSAY MOBILISÉS POUR SUPPORTER LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

MONTRÉAL, le 27 avril 2020 /CNW Telbec/ - Alors que les effets de la COVID-19 continuent de perturber les communautés à travers le monde, L'Oréal Canada est déterminé à renforcer son plein soutien et sa profonde appréciation dans cette lutte pour limiter la propagation de la COVID-19. Pour ce faire, L'Oréal Canada a lancé son Plan de solidarité le 17 mars 2020 et a modifié la production de son usine canadienne, située à Montréal, pour y inclure la fabrication de gel désinfectant pour les mains (hydroalcoolique). À ce jour, près de 65,000 bouteilles de désinfectants ont été remises à des professionnels de la santé du Canada et plus de 200,000$ en dons et en produits ont été offerts aux hôpitaux et aux organismes de soutien aux femmes en difficulté.

La Roche-Posay et son équipe sont fiers de contribuer à cet effort et d'être parmi les contributeurs clés du Plan de solidarité international pour le coronavirus du Groupe L'Oréal. À ce titre, la marque internationale La Roche-Posay, implantée en France, est mobilisée pour produire des millions de désinfectants pour les mains dans son usine internationale afin de répondre à la pénurie dramatique de gel pour les mains, et les distribuer dans le monde entier.

En collaboration avec le Plan de solidarité local de L'Oréal Canada, La Roche-Posay Canada fera don de gels désinfectants pour les mains aux hôpitaux canadiens ainsi qu'à d'autres organismes de santé et de bienfaisance pour les femmes dans le besoin. Par ailleurs, à la demande de plusieurs infirmières et médecins, la marque leur fera également don de crèmes et hydratants pour les mains Cicaplast afin de mettre un terme à leur souffrance liée à l'utilisation répétitive et quotidienne de désinfectants pour les mains. La Roche-Posay Canada a une admiration et une gratitude formidables pour tout le travail remarquable accompli actuellement par les professionnels de la santé.

Avec 65% d'éthanol, la formule tue les bactéries et les germes nocifs, et est testée sous contrôle dermatologique, sans parfum et contient de la glycérine pour aider à l'effet desséchant de l'alcool.

Solidarité envers la communauté

En plus des donations de gels désinfectants aux professionnels de première ligne, La Roche-Posay Canada est fière d'aider les canadiens à réduire leur risque de contamination en rendant leur gel désinfectant disponible dans les pharmacies à un prix de 5,99$ MSRP (250ml disponible en avril) et 3,99$ MSRP (75ml disponible en Juin).

@larocheposayca @lorealcanada



#larocheposaysengage #lorealsengage

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale à part entière du Groupe L'Oréal, le numéro un mondial du marché des cosmétiques. La compagnie, dont le siège social est à Montréal, a atteint un chiffre d'affaires de 1,2 milliards de dollars en 2019 et compte plus de 1450 employés. L'entreprise comprend un portfolio de 37 marques couvrant tous les aspects de la beauté et est présente dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les salons, les pharmacies et les boutiques de marque. L'Oréal Canada, dont les opérations sont carboneutres au Canada, soutient les programmes de la Fondation L'Oréal, soient L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science, qui promeut l'avancement des femmes en science au Canada depuis 2003 et La Beauté pour une vie meilleure, un programme de réinsertion sociale en coiffure pour femmes immigrantes depuis 2017 et a lancé le programme de soutien Femmes en numérique en 2019.

À propos de La Roche-Posay

Recommandée par plus de 90,000 dermatologues dans le monde, et la marque #1 recommandée par les dermatologues au Canada3, La mission de La Roche-Posay's est de changer la vie des peaux sensibles. Créée par un pharmacien en 1975, la marque est maintenant présente dans plus de 60 pays. Elle propose une gamme unique de soins quotidiens développés pour chaque type de peau afin de compléter les traitements de leurs patients et promouvoir de bonnes pratiques de soin adaptées à chaque problème de peau. La marque développe des formules avec son eau exclusive riche en sélénium, également utilisée dans son Centre Thermal, qui est le premier Centre de Dermatologie en Europe, en raison de ses propriétés antioxydantes et apaisantes. Les produits sont développés en utilisant une charte de formulation stricte avec un nombre minimal d'ingrédients et sont formulés à des concentrations optimales. De plus, les produits La Roche-Posay subissent des tests cliniques rigoureux pour assurer l'efficacité et la sécurité, même sur les peaux sensibles. Pour plus d'informations sur La Roche-Posay, visitez www.laroche-posay.ca et suivez La Roche-Posay sur Facebook, Instagram et Twitter.

SOURCE La Roche-Posay

Communiqué envoyé le 27 avril 2020 à 17:57 et diffusé par :