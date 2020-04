Réouverture des écoles montréalaises le 19 mai 2020 : Les directions sont en mode collaboration





MONTRÉAL, le 27 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'AMDES accueille favorablement l'annonce faite par le gouvernement relativement à la réouverture le 19 mai des écoles montréalaises. Selon l'association, il est souhaitable que des balises générales soient précisées, mais souligne que les directions auront besoin de souplesse dans l'application, car il faudra réagir vite et être agile dans les établissements notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité.

Comme l'a déclaré la présidente de l'AMDES, Hélène Bourdages : « Nous saluons l'annonce du gouvernement ainsi que la prudence et le courage dont il fait preuve en commençant le déconfinement du monde scolaire avec les écoles primaires et en mettant l'accent sur les élèves qui éprouvent des difficultés d'apprentissage. Nous apprécions également les trois semaines de temps de préparation que nous utiliserons comme gestionnaires pour organiser le retour en classe avec le personnel en présence. »

Au cours des dernières semaines, l'AMDES a sondé ses membres et a constaté que toutes les directions membres ont gardé le contact avec leurs équipes, les collègues des centres de services, certains élèves et parents. Il est à noter que plus des ¾ des enseignants dans les écoles montréalaises ont été en contact avec leurs élèves durant le confinement. Les directions seront prêtes à rouvrir les portes des écoles en tout respect des directives de la santé publique. Il est entendu que la prudence est de rigueur.

L'AMDES tient à saluer les mesures annoncées pour permettre aux élèves notamment du secondaire de consolider leurs apprentissages grâce à l'accès à des outils numériques et à l'appui à distance de leurs professeurs. Car, même si les jeunes du secondaire ne retournent pas en classe avant le mois d'août, il est important qu'ils aient accès à des contenus scolaires à partir de chez eux. De plus, il faut considérer que l'année scolaire 2020-2021 devra aussi se vivre en formation à distance pour plusieurs.

« Nos directions, directions adjointes et gestionnaires administratifs ont hâte de retrouver leurs équipes-écoles, leurs personnels et les élèves pour amorcer une nouvelle étape de cette année scolaire atypique. Ils sont prêts à se mettre au travail dès maintenant pour réorganiser le retour et nous sommes en mode collaboration avec tous les partenaires, les centres de services scolaires et le ministère pour que la réussite soit au rendez-vous de cette fin d'année », a conclu la présidente de l'AMDES, Hélène Bourdages.

À propos de l'AMDES

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire regroupe plus de 650 membres qui travaillent à la Commission scolaire de Montréal (CSDM), à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) et à la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI) desservant plus de 230 000 élèves jeunes et adultes du Québec. Tous les membres y oeuvrent comme direction d'école ou de centre, direction adjointe ou gestionnaire administratif. L'AMDES a pour but spécifique l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et de la profession. De plus, elle apporte une contribution significative à l'éducation. Elle fonctionne de façon démocratique et fait de son approche éthique, transparente et équitable le fondement même de ses valeurs.

SOURCE Association montréalaise des directions d'établissement scolaire (AMDES)

Communiqué envoyé le 27 avril 2020 à 17:49 et diffusé par :