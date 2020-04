COVID-19 - PRO-GAM offre deux nouveaux services confidentiels et gratuits pour le Grand Montréal





Offre de services de télé-psychothérapie gratuite aux intervenants du milieu communautaire + adultes vivant des situations de tensions conjugales et familiales dans le Grand Montréal

MONTRÉAL, le 27 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des mesures d'urgence du gouvernement du Québec du COVID-19, l'organisme PRO-GAM, en collaboration avec le Service d'Aide aux Conjoints, offre deux nouveaux services confidentiels et gratuits pour le Grand Montréal :

Le premier est un service de télé-consultation destiné aux professionnels-les du milieu communautaire afin de leur apporter le soutien psychologique nécessaire pour faire face aux nombreux défis humains et collectifs engendrés par cette crise.

Composée de psychologues et psychothérapeutes, notre équipe souhaite offrir cette aide pour briser l'isolement que peuvent créer les circonstances de confinement chez ces intervenants de première ligne. C'est jusqu'à trois rencontres gratuites qui sont offertes.

Le deuxième service consiste également en 3 rencontres de télé-consultation de soutien gratuites, qui s'adresse cependant aux adultes francophones de Montréal qui vivent des tensions conjugales et familiales durant ces mesures d'urgence. En effet, les incertitudes par rapport à la santé et aux revenus, la promiscuité, la crainte de propagation et les autres pertes en lien avec le confinement peuvent provoquer des crises relationnelles dans la communauté. Nous cherchons alors à soulager ces tensions.

PRO-GAM est un organisme d'intervention, de formation, de recherche et de prévention sur la violence conjugale et familiale. Nous avons pour mission de contribuer à prévenir la violence conjugale en intervenant auprès des conjoints ayant des comportements violents, en partenariat et en complémentarité avec les autres ressources de la problématique, et en réalisant des activités d'information, de prévention et de sensibilisation auprès des femmes, des jeunes, des enfants et de la population en général.

Le SERVICE D'AIDE AUX CONJOINTS (SAC) est un organisme sans but lucratif s'adressant aux hommes vivant des difficultés conjugales dans une perspective d'intervention, de sensibilisation, de responsabilisation et de prévention de la violence conjugale.

Les personnes intéressées à recevoir ces services gratuits n'ont qu'à nous contacter au 514-270-8462 ou nous écrire à info@pro-gam.ca pour demander ce suivi confidentiel. Nous remercions Centraide pour leur soutien dans cette initiative!

Merci de votre attention.

SOURCE Pro-Gam

Communiqué envoyé le 27 avril 2020 à 17:00 et diffusé par :