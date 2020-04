L'ARSF repousse la date limite de renouvellement de permis pour les agents d'assurance





TORONTO, le 27 avril 2020 /CNW/ - Le 27 mars dernier, l'ARSF annonçait qu'elle repoussait de 60 jours la date limite de renouvellement des permis pour les agents d'assurance. Voici plus de détails sur cette mesure.

L'ARSF a repoussé la date limite de renouvellement des permis pour les agents d'assurances, ainsi que pour les sociétés et les sociétés en nom collectif d'assurance à 60 jours après l'échéance de leur permis. Cette prolongation du délai de renouvellement est rétroactive au 15 mars.

Cette mesure s'applique aux agents d'assurance ainsi qu'aux sociétés et aux sociétés en nom collectif d'assurance dont le permis est échu depuis le 15 mars ou arrivera à échéance à n'importe quelle date d'ici le 30 juin 2020.

Les agents d'assurance-vie profiteront aussi d'un report de 60 jours de la date limite pour satisfaire l'exigence de formation continue.

L'ARSF continue de travailler avec les secteurs qu'elle réglemente afin que l'industrie et les consommateurs reçoivent l'aide dont ils ont besoin au cours de cette période de changements rapides et de perturbations.

Nous nous engageons à vous garder informés de la situation par courriel et dans notre site Web. Pour les dernières nouvelles de l'ARSF liées à la COVID-19, notamment les lignes directrices de l'ARSF, consultez www.FSRAO.ca/fr.

Pour en savoir plus sur l'ARSF et son approche pour assurer la sécurité, l'équité et le choix dans les services financiers non fondés sur les valeurs mobilières, consultez www.fsrao.ca.

