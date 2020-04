L'Impériale remercie nos héros du système de santé avec une promotion d'essence gratuite





Pour remercier les héros du système de santé partout au pays, L'Impériale offrira jusqu'à 2 millions $ en bons de carburant gratuit aux infirmiers, ambulanciers paramédicaux et médecins de première ligne dans le cadre de sa campagne Héros lancée en réponse à la pandémie de COVID-19.

Dans le cadre de cette promotion, la compagnie offre 80 000 bons numériques, d'une valeur de 25 $ chacun, aux travailleurs de la santé qui prodiguent des soins critiques partout au Canada. Les bons peuvent être obtenus en ligne, sur la base du « premier arrivé, premier servi », à l'adresse www.healthcarehero.ca et sont échangeables à plus de 2 000 stations Esso et Mobil au pays en utilisant l'appli gratuite de paiement mobile Speedpass+MC.

Dans le cadre de cette campagne, L'Impériale encourage les travailleurs de la santé et ses autres clients à télécharger et à utiliser l'appli Speedpass+ qui offre une option de paiement sécuritaire tout en diminuant le contact avec la pompe. Pendant cette période éprouvante, la sécurité de nos clients demeure notre priorité absolue.

« Nous éprouvons tellement de gratitude à l'endroit des travailleurs de première ligne qui passent de longues heures à aider les victimes, a déclaré Brad Corson, président du conseil, président et chef de la direction de L'Impériale. Au nom des employés de L'Impériale du pays, nous avons le privilège de reconnaître ces professionnels qui font preuve de bravoure en ces temps sans précédent. C'est l'ensemble de l'industrie canadienne du pétrole et du gaz naturel qui affirme qu'elle est là pour vous soutenir. Les Canadiens et les Canadiennes affronteront ensemble cette tempête et en ressortiront plus forts. »

La priorité de L'Impériale demeure la santé et la sécurité de ses employés et clients, ainsi que des communautés canadiennes. La compagnie continuera de s'employer à trouver des moyens de soutenir les collectivités pendant cette période difficile, y compris en assurant un approvisionnement en carburant fiable aux Canadiens afin que les services essentiels et les fournitures cruciales puissent se rendre partout au pays.

Pour de plus amples renseignements sur la promotion de la campagne Héros, visitez la page Facebook d'Esso Canada [https://www.facebook.com/EssoCanada]. Pour trouver une station Esso ou Mobil près de chez vous, visitez notre site Web [https://www.esso.ca/fr-ca/find-station/] ou téléchargez l'appli Speedpass+ à partir du Apple App Store ou de Google Play.

Mise en garde : Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui sont liés à des situations ou des événements futurs, y compris les prévisions, les objectifs, les attentes, les estimations et les plans d'affaires sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s'y limiter, des renvois aux bons d'achat de carburant et à la prestation d'un soutien continu notamment pour assurer un approvisionnement fiable en carburant.

Les déclarations prospectives sont fondées sur les prévisions actuelles de la compagnie, ses estimations, ses projections et ses hypothèses émises au moment de la déclaration. Les résultats financiers et d'exploitation réels qui seront obtenus, notamment les attentes et les hypothèses portant sur les conditions générales du marché; sur le prix des marchandises; sur la progression de la COVID-19 et son incidence sur la capacité de L'Impériale d'exploiter ses actifs, incluant la fermeture potentielle de ses installations à cause de la COVID-19; sur la capacité qu'a la compagnie de mettre efficacement en oeuvre ses plans de continuité des activités; sur les lois qui sont applicables et les politiques et mesures gouvernementales, notamment en matière de restrictions en réponse à la COVID-19; et sur les dépenses environnementales et en capital peuvent être sensiblement différents selon un certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent les variations mondiales, régionales et locales de l'offre et de la demande de pétrole, de gaz naturel et de produits pétroliers et pétrochimiques ainsi que leurs effets sur les prix, l'écart et la marge; les conditions générales de l'économie; le transport pour l'accès aux marchés; les événements politiques ou l'évolution de la réglementation, y compris les changements apportés à la législation ou à la politique gouvernementale, y compris les mesures prises en réponse à la COVID-19; la disponibilité et le rendement des fournisseurs de service indépendants; les difficultés techniques ou opérationnelles imprévues; l'efficacité de la direction et la préparation aux interventions en cas de sinistre, y compris les plans de continuité des activités en réponse à la COVID-19; les dangers et les risques opérationnels; les incidents de cybersécurité; et d'autres facteurs analysés sous l'élément 1A « Facteurs de risques » et l'élément 7 « Rapport de gestion » du rapport annuel le plus récent de L'Impériale sur le formulaire 10-K.

Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont exclusifs à la Pétrolière Impériale Ltée. Les résultats réels de L'Impériale pourraient différer considérablement des résultats implicites ou explicites selon les énoncés prospectifs, et les lecteurs sont priés de ne pas s'y fier aveuglément. L'Impériale ne s'engage aucunement à publier une mise à jour des énoncés prospectifs fournis aux présentes, sauf si la loi l'exige.

Après plus d'un siècle d'activité, L'Impériale continue de dominer son secteur en mettant la technologie et l'innovation au service du développement responsable des ressources énergétiques canadiennes. En tant que premier raffineur de pétrole au Canada, producteur de pétrole brut et de produits pétrochimiques de premier plan et principal distributeur de carburants à l'échelle nationale, notre entreprise s'engage à maintenir des normes élevées dans tous ses domaines d'activité.

