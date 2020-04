Pandémie de la COVID-19 - Réouverture graduelle des écoles et des services de garde : le mot d'ordre sera la prudence





QUÉBEC, le 27 avril 2020 /CNW Telbec/ - Alors que le Québec s'apprête à annoncer la reprise graduelle de certains secteurs, le premier ministre du Québec, François Legault, a d'emblée mentionné que la situation dans les CHSLD et dans la grande région de Montréal diffère beaucoup par rapport à celle qui prévaut dans le reste du Québec. «?Ainsi, la réouverture des écoles et des garderies ainsi que la reprise graduelle de l'économie se feront de façon différente selon la région?», a fait savoir le premier ministre.

«?On est en voie de gagner cette première bataille contre la propagation du virus dans la communauté. C'est la condition première pour commencer à relancer le Québec, sauf pour la région de Montréal, où nous attendrons plus longtemps. Il faut que nous l'annoncions d'avance pour que les gens puissent commencer à se préparer. Si on s'aperçoit que la situation n'est pas sous contrôle, on va repousser l'échéance. Le mot d'ordre, c'est : prudence?», a affirmé le premier ministre.

L'urgence nationale prévaut toujours dans les milieux de vie pour aînés

Lors de son point de presse, le premier ministre a réitéré que l'urgence nationale prévaut toujours dans plusieurs milieux de vie pour aînés durement touchés par la crise et que des renforts continueront d'être déployés dans les jours à venir.

Déjà, on compte 11?000 inscriptions supplémentaires sur le site «?Je contribue?» de personnes qui continueront d'être déployées dans les endroits où les besoins sont les plus criants. «?On est en train de pourvoir tous les postes vacants et de reprendre le contrôle dans les milieux de vie qui accueillent des personnes aînées?», a ajouté le premier ministre.

Pour procéder à la relance, plusieurs conditions devront être réunies

Le premier ministre a fait savoir qu'en plus du respect des consignes actuelles formulées par les autorités de santé publique, d'autres conditions devront être réunies pour que l'on procède à la relance de certains secteurs, notamment que la transmission virale soit sous contrôle dans les régions concernées et qu'elle le demeure dans tout le système de santé, afin d'éviter que des hôpitaux soient débordés.

«?On va continuer de dénombrer des cas, comme partout dans le monde. Mais on va analyser la situation tous les jours et on va s'ajuster. C'est important que nos hôpitaux demeurent sous contrôle?», a déclaré le premier ministre.

Remerciements du jour

M. Legault a tenu à offrir ses remerciements du jour aux éducatrices qui se sont occupées des enfants des travailleurs de la santé depuis le début de la crise, de même qu'aux enseignantes et enseignants qui ont communiqué avec leurs élèves et qui les ont soutenus dans leurs apprentissages depuis l'arrêt des classes.

Citation :

«?Le gouvernement a décidé de ne pas rouvrir les écoles secondaires, les cégeps et les universités avant la fin août. On veut une réouverture graduelle. On ouvre donc seulement les écoles primaires et les services de garde. On pense que les étudiants du secondaire, du cégep et de l'université peuvent plus facilement suivre des cours à distance.?»

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

En date du dimanche 26 avril 2020, à 18 h, il y avait au Québec 24?982 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19, une augmentation de 875.

1?541 personnes étaient hospitalisées, dont 210 aux soins intensifs, une diminution de 5 par rapport au dernier bilan.

5?517 personnes initialement atteintes sont par ailleurs guéries de la COVID-19, une augmentation de 175 par rapport au dernier bilan.

Le bilan des décès s'élève à 1?599 au Québec, une augmentation de 84 par rapport au dernier bilan.

