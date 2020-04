Pandémie de la COVID-19 - Les établissements scolaires et les services de garde rouvriront progressivement et de façon non obligatoire à partir du 11 mai





QUÉBEC, le 27 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, et le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, ont annoncé, en compagnie du conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux, Dr Richard Massé, une réouverture progressive des établissements scolaires préscolaires, primaires et des services de garde éducatifs à l'enfance à compter du 11 mai prochain, en zones froides. Cette réouverture sera soumise à un plan de réévaluation en continu. Il est à noter que le retour en classe se fera sur une base volontaire. Quant aux établissements secondaires, ils demeureront fermés et les élèves poursuivront leurs apprentissages à distance. L'encadrement pédagogique offert sera bonifié, à la fois pour les élèves du primaire et du secondaire.

Un retour en classe prudent, progressif et volontaire

Dans un premier temps, les établissements scolaires seront accessibles à l'ensemble du personnel des établissements scolaires à partir du 4 mai, pour que celui-ci puisse préparer le retour en classe.

À partir du 11 mai, les écoles préscolaires et primaires situées à l'extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) seront rouvertes pour tous les enfants. Les établissements situés à l'intérieur du territoire de la CMM, quant à eux, devraient pouvoir rouvrir leurs portes le 19 mai, selon les mêmes modalités.

Dans tous les cas, les écoles devront appliquer les mesures d'hygiène strictes et de distanciation recommandées par les autorités de santé publique. Notamment, le nombre d'élèves par local sera ramené à 15 et la distance de deux mètres devra être respectée. Les services de transport scolaire seront également touchés par de nouvelles normes qui seront appliquées dans les autobus scolaires.

Le retour en classe se fera sur une base volontaire. Ainsi, il sera possible, pour les parents qui le jugent plus approprié, de poursuivre la scolarisation de leurs enfants à la maison. Dans ce cas, avec le concours de tout le personnel des établissements scolaires en poste, le réseau scolaire offrira un encadrement pédagogique à distance bonifié. Les élèves qui présentent des retards ou des difficultés d'apprentissage sont toutefois fortement encouragés à effectuer un retour en classe dès que possible afin de pouvoir bénéficier d'un soutien pédagogique optimal.

Une réouverture des services de garde éducatifs à l'enfance graduelle et ordonnée

Selon la même logique, le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance sera graduellement rouvert, d'abord à la liste des emplois prioritaires, puis selon le calendrier de réouverture des secteurs de l'économie québécoise.

Le gouvernement du Québec mettra donc fin aux services de garde d'urgence situés à l'extérieur du territoire de la CMM le 11 mai, puis le 19 mai pour ceux à l'intérieur de celui-ci, si la situation le permet. Les parents qui le souhaitent et qui occupent un emploi figurant sur la liste des services et activités prioritaires pourront conséquemment retourner leur enfant à leur service de garde habituel. Le niveau d'occupation des services de garde augmentera graduellement, au fur et à mesure que les différents secteurs de l'économie seront rouverts dans les différentes régions du Québec.

Suivant les recommandations des autorités de la santé publique, le rapport éducatrice-enfants restera à 50 % pour les premières étapes. Les enfants dont les parents ne souhaitent pas les retourner à leur service de garde conserveront leur place habituelle jusqu'à un retour aux activités normales des services de garde éducatifs à l'enfance. En fonction des ratios qui seront appelés à augmenter et pour certaines tâches, le port du masque de procédure sera demandé aux éducatrices. L'équipement nécessaire sera fourni par le ministère de la Famille, qui en coordonnera la distribution avec ses partenaires du réseau.

Un soutien pédagogique et professionnel à distance bonifié

Afin que tous les élèves puissent compléter l'apprentissage des savoirs essentiels à temps pour la fin de l'année scolaire, et ce, peu importe leur situation, le ministre Roberge a également annoncé une opération majeure de prêt de matériel numérique pour équiper rapidement tous les élèves et membres du personnel des établissements scolaires, du primaire et du secondaire, qui en auraient besoin.

Le Ministère a également réservé, auprès d'Apple, 15 000 iPad LTE, qui seront disponibles d'ici 7 à 10 jours pour les commissions scolaires qui souhaitent en faire l'acquisition. Certains fournisseurs, déjà sous contrat, rendront disponibles des équipements dotés d'une connexion cellulaire. Enfin, Telus fournira la connexion cellulaire gratuitement pour ces appareils jusqu'au 30 juin 2020.

Une entente est également survenue entre le MEES et l'Université TÉLUQ pour la création d'une formation accélérée portant sur la formation à distance à l'intention des enseignantes et enseignants qui ont besoin de parfaire leurs connaissances et leurs habiletés en la matière. Les premiers cours seront disponibles dès le 4 mai. Des formations seront également déposées sur le portail École ouverte pour que les enseignantes et enseignants puissent y accéder rapidement.

Citations :

« La réouverture progressive des écoles est possible grâce à la très forte adhésion de la population aux mesures de confinement mises en place dès le début de la crise. Collectivement, nous avons de quoi être fiers. Je comprends que certains parents et membres du personnel puissent avoir des inquiétudes. Je tiens cependant à leur dire : le retour à l'école se fera de manière prudente, progressive et sécuritaire. La présence en classe des élèves sera non obligatoire et surtout volontaire. Nous ferons en sorte que peu importe le choix des parents, tous les élèves puissent disposer d'un encadrement pédagogique bonifié et compléter leurs apprentissages à temps pour la fin de l'année scolaire de la manière la plus sécuritaire qui soit. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

« La réouverture du réseau des services de garde éducatifs, autorisée par les autorités de santé publique, signale l'entrée dans une nouvelle étape de notre lutte contre la pandémie. Grâce aux règles strictes édictées par le Dr Arruda, le Dr Massé et leur équipe, les cris et les rires se feront bientôt de nouveau entendre dans nos installations, tout en permettant aux éducatrices et aux parents de continuer à se sentir en sécurité. Chaque élargissement se fera avec l'accord des autorités de santé publique et en fonction de règles strictes. J'aimerais finalement remercier celles et ceux qui ont travaillé dans le réseau des services de garde d'urgence. Votre courage et votre professionnalisme vous honorent. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Nous avons pris rapidement les mesures nécessaires au Québec pour freiner de façon importante la transmission du virus dans la communauté et c'est le respect de ces mesures par la très grande majorité de la population qui nous permet d'entamer, dès ce printemps, une réouverture progressive des écoles et des services de garde. Cette réouverture se fait de façon graduelle et prudente, en tenant compte notamment de la situation qui prévaut dans chacune des régions. Soyez assurés que ces décisions ne sont pas prises à la légère. La situation continuera d'être suivie de très près dans l'ensemble des milieux pour permettre de réagir promptement en apportant tout ajustement nécessaire ou en régulant le rythme de ces étapes au besoin. »

Richard Massé, conseiller spécial à la Direction générale de la santé publique

Faits saillants

L'approche du Québec est élaborée et proposée avec le soutien des autorités de santé publique qui feront un suivi serré de chacune des étapes et des réajustements au besoin.

Elle permettra aux élèves de compléter l'acquisition des savoirs essentiels en toute sécurité et à temps pour la fin de l'année scolaire.

Les établissements et les services de garde d'urgence seront désormais accessibles au personnel des établissements scolaires à partir de la semaine du 4 mai.

Les établissements scolaires préscolaires et primaires situés à l'extérieur de la CMM ouvriront leurs portes le 11 mai prochain.

Les établissements scolaires préscolaires et primaires situés dans la CMM, quant à eux, ouvriront leurs portes le 19 mai, si la situation le permet.

Des mesures d'hygiène et de salubrité seront également mises en place dans les écoles selon les recommandations des autorités de santé publique. Des normes de distanciation physique et un nombre d'élèves maximal de 15 par local seront imposées.

Pour des raisons de santé et de sécurité, toute personne, élève ou membre du personnel, qui présente une vulnérabilité sur le plan de la santé (maladie chronique, déficit immunitaire grave, grossesse ou allaitement, personne âgée de 60 ans ou plus) plus) ne devrait pas retourner à l'école jusqu'à nouvel ordre. Dans le cas d'un élève, un soutien pédagogique et professionnel lui sera offert.

Tout élève ou membre du personnel présentant des symptômes de la COVID-19 sera interdit de présence à l'école pour une période de 14 jours. Dans le cas d'un élève, un soutien pédagogique et professionnel lui sera offert durant cette période.

Pour ce qui est des élèves en formation professionnelle et en formation générale des adultes, ils pourront reprendre leurs apprentissages, mais selon des modes variés (cours en ligne, à distance, etc.). Toutefois, en aucun temps, plus de 50 % des élèves ne devront être en classe simultanément pour les aspects pratiques de leur formation.

Les établissements collégiaux et universitaires, quant à eux, demeureront fermés jusqu'à nouvel ordre. La formation à distance selon les modalités actuelles pourra se poursuivre pour la session d'été 2020.

La réouverture du réseau des services de garde se fera en plusieurs phases successives, en fonction du rythme de réouverture des différents secteurs de l'économie à travers les différentes régions du Québec. La liste des services et activités prioritairesest disponible sur le site Internet Québec.ca/coronavirus.

Les autorités de santé publique continueront de guider les mesures d'hygiène et de salubrité dans les installations.

