« Redémarrez votre activité avec BV »





Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification, a développé une suite de solutions pour accompagner les entreprises de toute taille dans leur phase de redémarrage.

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, commente :

« La priorité de toutes les entreprises est la reprise d'activité aussi rapidement que possible et dans les conditions de santé, de sécurité et d'hygiène adéquates pour leurs employés et leurs clients. Fort de son expertise de près de 200 ans dans la gestion des risques, Bureau Veritas a développé une suite de solutions adaptées au redémarrage dans chaque secteur de l'économie.

«Les entreprises et administrations disposant d'établissements ouverts au public doivent fournir à leurs clients et usagers la preuve de la mise en oeuvre des actions de prévention requises. Les entreprises industrielles, de la construction et des services doivent quant à elles être capables de protéger leurs salariés lors de la reprise du travail, sur des sites opérationnels comme dans les bureaux.

«Notre présence géographique dans 140 pays et notre expérience inégalée dans les processus de certification sont des atouts considérables qui nous permettent de mettre à la disposition du tissu économique, des autorités publiques et de la société dans son ensemble, nos services et notre connaissance fine des spécificités et régulations locales. »

« Redémarrez votre activité avec BV » a été développé en collaboration avec un large panel d'experts et de parties prenantes. Les objectifs de Bureau Veritas sont les suivants :

- S'assurer que les procédures de santé, de sécurité et d'hygiène ont été mises en place afin que la reprise d'activité soit réalisée en conformité avec les réglementations locales et internationales, et en suivant les meilleures pratiques en la matière

- Attester que les procédures définies sont pertinentes compte tenu des spécificités du secteur d'activité et mises en place de manière efficiente

- Délivrer une certification ou un label de conformité en tant que tierce partie de confiance indépendante.

« Redémarrez votre activité avec BV » a été conçu pour réduire les risques inhérents à tous espaces de travail ou de vie, qu'il s'agisse de chantiers et d'usines, de bureaux, d'hôtels ou restaurants, de magasins ou d'infrastructures et d'équipements publics.

« Plus que jamais, notre rôle de tierce partie indépendante experte est crucial pour créer les conditions de la confiance dans cette période de redémarrage » ajoute Didier Michaud-Daniel. « Bureau Veritas est engagé à déployer tous les efforts nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de vos employés et clients. »

restartwithbv@bureauveritas.com

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 78 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn.

