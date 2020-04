La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce l'élection de fiduciaires





TORONTO, le 27 avril 2020 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui que tous les candidats fiduciaires énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 13 mars 2020 ont été élus comme fiduciaires de Propriétés de Choix. Le vote a eu lieu lors de l'assemblée annuelle des porteurs de parts de Propriétés de Choix, qui a eu lieu virtuellement le 24 avril 2020. Le tableau suivant présente les résultats du vote :

Parts de fiducie

Nom du candidat Voix pour Abstentions Kerry D. Adams 220 305 948 99,29 1 579 640 0,71 Christie J. B. Clark 220 491 823 99,37 1 393 765 0,63 Graeme M. Eadie 212 116 584 95,60 9 769 004 4,40 Karen Kinsley 221 383 567 99,77 502 021 0,23 R. Michael Latimer 220 280 532 99,28 1 605 056 0,72 Nancy H. O. Lockhart 219 942 968 99,12 1 942 620 0,88 Dale R. Ponder 221 390 851 99,78 494 737 0,22 Galen G. Weston 212 848 697 95,93 9 036 891 4,07

Parts spéciales avec droit de vote de catégorie B de la société en commandite

Nom du candidat Voix pour Abstentions Kerry D. Adams 389 961 783 100 % Aucune Aucune Christie J. B. Clark 389 961 783 100 % Aucune Aucune Graeme M. Eadie 389 961 783 100 % Aucune Aucune Karen Kinsley 389 961 783 100 % Aucune Aucune R. Michael Latimer 389 961 783 100 % Aucune Aucune Nancy H. O. Lockhart 389 961 783 100 % Aucune Aucune Dale R. Ponder 389 961 783 100 % Aucune Aucune Galen G. Weston 389 961 783 100 % Aucune Aucune

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix, fiducie de placement immobilier diversifiée premier au Canada, est propriétaire, gestionnaire et promoteur d'un portefeuille de grande qualité composé de 724 biens immobiliers offrant au total 65,6 millions de pieds carrés de superficie locative brute. Propriétés de Choix détient un portefeuille composé d'immeubles de commerce de détail loués en majeure partie à des détaillants de biens de première nécessité, des actifs industriels, de bureau et résidentiels situés dans des marchés attrayants et propose un programme d'aménagement ambitieux. L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec son locataire principal, Les Compagnies Loblaw Limitée, premier détaillant en importance au pays, est un avantage concurrentiel incontestable conférant à la fiducie diverses occasions de croissance à long terme. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur SÉDAR, à l'adresse www.sedar.com.

SOURCE Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Communiqué envoyé le 27 avril 2020 à 15:13 et diffusé par :