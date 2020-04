Les propos de Luc Lavoie n'ont pas porté atteinte à la dignité du premier ministre





MONTRÉAL, le 27 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil de presse du Québec a publié 10 nouvelles décisions relativement à des plaintes qu'on lui avait soumises. Il en a retenu deux et rejeté huit.

D2019-03-056 : Réjean Huot, Sylvie Renaud et trois autres personnes c. Luc Lavoie, « Drainville PM » et la station 98,5 FM

Cinq plaignants ont trouvé inadmissible que le chroniqueur Luc Lavoie introduise Adolf Hitler lors d'une discussion au sujet du projet de loi 21 sur la laïcité de l'État à l'émission de radio « Drainville PM ». Au cours de la discussion, l'animateur Bernard Drainville a fait remarquer que cette proposition faisait partie du programme électoral de la CAQ. Luc Lavoie a alors répliqué qu'Adolf Hitler a été élu après avoir publié Mein Kampf. Bien que les propos de Luc Lavoie aient pu choquer certains auditeurs et paraître déplacés, le Conseil a jugé qu'ils ne portaient pas atteinte à la dignité du premier ministre François Legault et que la liberté d'expression lui permettait de faire cette référence historique. Ainsi, les griefs de manque de rigueur de raisonnement, propos injurieux atteignant à la dignité et correctif insuffisant sont rejetés.

Lire la décision complète

D2019-04-060 : Yolanta Petrowsky et Denis Bouffard c. Sarah-Maude Lefebvre et Le Journal de Montréal

Le Conseil a constaté des inexactitudes dans le titre de l'article - « Sa femme avait les contrats de la Ville » - et la manchette à la Une du Journal de Montréal - « 1,9 M$ en contrats à sa femme avocate durant 9 ans ». Comme il n'était pas rigoureusement exact d'écrire que Me Petrowsky avait les contrats de la Ville, mais que cela restait sujet à interprétation puisque l'intéressée pouvait bénéficier de ces contrats, le Conseil a jugé qu'il s'agissait d'un manquement mineur et n'a pas imposé de blâme au média. La journaliste Sarah-Maude Lefebvre n'est pas visée par ce manquement puisque la titraille relève de la responsabilité de la rédaction. Les autres griefs d'informations inexactes, les griefs de partialité, de manque d'équilibre, d'incomplétude, de manque d'identification d'une source et de manque de fiabilité des informations transmises par une source sont rejetés.

Lire la décision complète

D2019-04-058 : Rodrigue Savard c. Louis-Charles Poulin et TVA / RNC Média

Dans le dossier visant le reportage « Rodrigue Savard subit son procès pour intimidation », le Conseil a jugé que la façon dont le journaliste a filmé le plaignant en marge de son procès n'avait rien d'intrusif et ne constituait pas un manque d'équité. Ce grief et ceux de partialité et de manque d'équilibre sont rejetés.

Lire la décision complète

D2019-04-062 : Michel Veilleux c. Régine Laurent, « La Joute » et TVA-LCN

Le Conseil a rejeté la plainte visant la collaboratrice Régine Laurent, l'émission « La Joute » et le groupe TVA-LCN pour les griefs d'information inexacte et de refus de correction et de rétractation. La collaboratrice s'exprimait au sujet des armes à feu en vente légale au Canada.

Lire la décision complète

D2019-01-014B : Jean-Michel Smolsky et Yves Boyer c. John Jantak et The Journal

Le Conseil a jugé que John Jantak et The Journal ont fait preuve de partialité dans l'utilisation du terme « raciste » dans l'article « Two Vaudreuil­-Dorion residents voice opposition to proposed Muslim cemetery ». Cependant, les griefs de manque d'équité et de manque d'équilibre sont rejetés.

Lire la décision complète

D2019-08-110 : Jean Martineau c. Claudia Berthiaume et le site Internet journaldemontreal.com

Le Conseil n'a pas constaté d'inexactitude concernant l'utilisation de l'expression « chargeur grande capacité » dans l'article « Armes et explosifs retrouvés chez lui : une vraie bombe à retardement en prison ». La plainte est rejetée.

Lire la décision complète

D2019-03-045 : Sylvio Le Blanc c. Sophie Langlois, « Le Téléjournal 22h » et ICI Radio-Canada

Le Conseil n'a constaté aucun manquement déontologique dans le reportage « Juger ou réhabiliter? », au sujet de la réintégration au pays de Canadiens partis rejoindre le groupe armé État islamique. Les griefs de manque d'équilibre, de partialité et d'information incomplète sont rejetés.

Lire la décision complète

D2019-04-071 : Raphaël Gaudet Boily et une autre personne c. Dominic Maurais, « Maurais Live » et CHOI 98,1 Radio X

Le Conseil a rejeté la plainte qui visait des griefs d'information inexacte, de manque de rigueur de raisonnement, d'incomplétude, de manque de courtoisie et d'absence de correction des erreurs. Dominic Maurais s'exprimait au sujet des revendications de Québécois concernant la lutte contre les changements climatiques.

Lire la décision complète

D2019-01-015 : Alexandre Séguin c. Mathieu Locas et le site Internet du 104,7 FM Outaouais

Le Conseil a rejeté la plainte visant l'article « Gestion des encombrants : les citoyens n'ont pas compris, selon Maude Marquis-Bissonnette » pour information incomplète et correctif inadéquat. L'article en cause présentait le mécontentement citoyen devant les changements de collecte de déchets de la Ville de Gatineau.

Lire la décision complète

D2019-02-035 : Aaron Matthew Dove c. The McGill Daily

La plainte de discrimination visant la lettre ouverte « An Open Letter To White Boys In Poli Sci » est rejetée. La lettre ouverte publiée dans le journal étudiant portait sur la notion du « privilège de l'homme blanc » dans la société.

Lire la décision complète

À propos

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui oeuvre depuis près de 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune autre sanction que morale.

Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.

SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC

Communiqué envoyé le 27 avril 2020 à 15:13 et diffusé par :