Le CPQ se réjouit de la réouverture des écoles primaires et des garderies





MONTRÉAL, le 27 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) se réjouit de la réouverture graduelle des écoles primaires et des garderies à compter du 11 mai pour ce qui est de l'extérieur de la Communauté métropolitaine de Montréal et à partir de 19 mai sur l'ensemble du territoire du Québec.

« La réouverture graduelle et par petit groupe des écoles primaires et des garderies est une bonne nouvelle qui permet à tous d'entrevoir la lumière au bout du tunnel », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ. « Bien que plusieurs parent-travailleurs pourront profiter de cette réouverture, il est important de rappeler qu'il est d'abord nécessaire de le faire pour le bien-être de nos enfants. Les enfants représentent notre avenir et le retour en garderie et à l'école sera bénéfique pour leur développement. »

Toutefois, le CPQ tient à souligner que même si la reprise des activités dans les réseaux de la grande région de Montréal se fera une semaine plus tard, il sera sage que ce délai ne soit pas plus long. Le CPQ s'attend également à ce qu'un tel délai ne soit pas plus long en ce qui concerne la réouverture des commerces et surveillera de très près le plan de relance de l'économie qui sera annoncé cette semaine.

En ce qui concerne l'enseignement au niveau du secondaire, le CPQ note que le gouvernement du Québec a pris la décision de ne pas reprendre l'ouverture des classes avant la fin du mois d'aout. Il nous apparait cependant que le développement des élèves du secondaire est tout aussi important. C'est pourquoi, le CPQ s'attend à ce que les étudiants de partout au Québec puissent bénéficier d'une formation à distance efficace et adéquate et que, basée sur cette expérience, le gouvernement puisse en profiter pour acquérir davantage d'expérience et de connaissances quant à la formation scolaire à distance.

À propos du CPQ :

