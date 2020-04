foodora Canada annonce la fermeture de l'entreprise tout en assurant un soutien aux employés





foodora Canada a déposé un avis d'intention de faire une proposition concordataire, et prévoit cesser ses activités à compter de la fin de la journée du 11 mai

foodora n'a pas été en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisamment durable pour poursuivre ses activités, en concurrence avec des acteurs locaux puissants et un marché très saturé pour la livraison de nourriture, via une plateforme en ligne

foodora travaille également à l'élaboration d'une proposition visant à fournir un soutien à ses employés et aux autres créanciers

BERLIN, 27 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, foodora inc. au Canada (filiale de Delivery Hero SE) a annoncé un plan de fermeture de son entreprise après cinq ans d'activités. Le Canada est un marché très saturé pour les services en ligne de livraison de nourriture à domicile et a récemment connu une intensification de la concurrence. foodora n'a malheureusement pas réussi à atteindre une position de chef de fil dans le domaine, ni à atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour poursuivre ses activités au Canada.

«Je suis très fier de ce que foodora a accompli ces dernières années. J'ai pu assister à l'évolution du marché de la livraison de nourriture depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, et contribuer à la création d'une marque dont je suis fier. Cependant, il y a eu quelques défis en cours de route. Nous sommes confrontés à une forte concurrence sur le marché canadien et nous exploitons une entreprise qui nécessite un volume élevé de transactions pour réaliser des bénéfices. Nous n'avons pas réussi à atteindre une position qui nous permettrait de continuer à fonctionner sans avoir à absorber continuellement des pertes.

Notre service s'est étendu à dix villes du pays, et rien de tout cela n'aurait été possible sans le dévouement de nos employés, coursiers et restaurants. Je les remercie pour leur dévouement au cours des cinq dernières années. Les soutenir pendant cette phase de transition est notre principale priorité. » a déclaré David Albert, Directeur Général de foodora Canada.

foodora Canada a déposé un avis d'intention de faire une proposition concordataire, dont les détails de demeurent à déterminer. L'entreprise continuera à fonctionner jusqu'à la fin de la journée du 11 mai 2020. Les employés de foodora Canada ont reçu leur préavis de cessation d'emploi aujourd'hui et ils continueront à être payés tel que prévu en vertu de leur contrat d'emploi. La communauté des coursiers a également reçu un avis de résiliation de leur contrat de prestation de services.

foodora

foodora s'est donné pour mission de livrer aux Canadiens enthousiastes de bonne bouffe leurs plats préférés provenant d'une sélection des meilleurs restaurants locaux. Depuis sa création, le service de livraison de repas sur demande s'est développé pour atteindre plus de 7 000 restaurants partenaires dans 10 villes à travers le Canada. Foodora, qui fait partie du groupe Delivery Hero, leader mondial dans l'industrie de la livraison de repas, est une entreprise axée sur le développement durable et s'efforce à réduire son empreinte carbone en utilisant des bicyclettes et en s'engageant à réduire le plastique à usage unique. Pour plus d'informations, visitez http://www.foodora.ca .

Delivery Hero

Delivery Hero est la plus importante plateforme de livraison locale au monde. Elle occupe la première place sur le marché dans 35 des 43 pays d'Europe, d'Amérique latine, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord en termes de restaurants, d'utilisateurs actifs, de commandes, de plateformes en ligne et mobiles. Delivery Hero exploite également son propre service de livraison, dans plus de 530 villes dans le monde. Basé à Berlin, en Allemagne, Delivery Hero compte plus de 22 000 employés sur l'ensemble de ses marchés.

Contactez-nous :

press@foodora.ca

Communiqué envoyé le 27 avril 2020 à 14:15 et diffusé par :