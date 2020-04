Karen Lorimer lauréate du Prix d'excellence B2B pour le leadership de la Fondation des prix pour les médias canadiens





TORONTO, le 27 avril 2020 /CNW/ - La Fondation des prix pour les médias canadiens félicite Karen Lorimer, lauréate du Prix d'excellence B2B pour le leadership 2020. Ce prix prestigieux souligne les réalisations professionnelles exceptionnelles, les contributions exemplaires dans le domaine, et le leadership global remarquable d'un membre de l'industrie des médias B2B canadiens.

Les quarante ans de carrière de Lorimer, dans les médias et l'édition canadienne, débutent dans une maison d'édition de cinq personnes, en tant que représentante de ventes publicitaires. Tout de suite après, elle poursuit sa route chez Southam Communications, où elle participe non seulement à toutes les étapes du processus d'édition (ventes publicitaires, recherche de marché, rédaction, circulation, et bien plus), mais travaille aussi sur un grand nombre de publications (de Process Industries Canada à Verve). Gail J. Cohen, ancienne rédactrice en chef de Canadian Lawyer, Law Times et FindLaw.ca, déclare : « le travail d'édition était fait pour [Karen]. »

Cette expérience « a posé les jalons du reste de sa carrière, qui comprend notamment la vice-présidence des ventes et marketing chez l'éditeur Dovetail Communications, la présidence de sa propre société de conseil 4-Plus Communications Inc, ainsi que le poste d'instructrice à Humber College, » évoque Cohen.

En 2005, Lorimer est engagée en tant que directrice et éditrice du groupe chez CLB Media Inc., et se voit confier la tâche de faire croître les publications professionnelles de l'entreprise et de lancer des magazines pour les conseillers juridiques internes et les étudiants en droit. « Il y avait finalement quelqu'un capable de tenir les rênes et de s'occuper de tous les aspects des publications, » dit Cohen.

Niel Hiscox, Président de Universus Media Group Inc. et ancien VP de CLB Media Inc., a observé Lorimer « conseiller le personnel, nouveau et ancien. Sous le leadership de Karen, nous avons démarré de nouveaux magazines imprimés, ainsi que des produits numériques innovateurs. Karen a amélioré nos revenus et a engendré de nouvelles idées rédactionnelles, en essayant toujours d'offrir la meilleure qualité possible dans tout ce que nous avons réalisé. »

CLB Media Inc. est vendu à Thomson Reuters en 2010. Lorimer y passe alors neuf ans en tant que directrice et éditrice du groupe de la division de solutions médias, qui comprenait Canadian Lawyer, Law Times, Canadian Lawyer InHouse, Canadian HR Reporter, Lexpert, Canadian Occupational Safety, et FindLaw Canada.

« La capacité de Karen à motiver les gens était extraordinaire... Elle personnalisait toujours son approche à chaque individu afin de combler leurs besoins et de s'adapter à leur façon d'apprendre, » déclare Ivan Ivanovitch, directeur, développement des affaires et opérations McCarthy Tetrault, à propos de l'approche de leadership de Lorimer pendant qu'elle était à Thomson Reuters. « Karen a toujours encouragé une bonne dose de désaccord comme façon de mettre à l'épreuve les hypothèses et les opinions de l'équipe afin de stimuler l'innovation. »

En fait, nous ne manquons pas d'éloges au sujet du leadership de Lorimer : « Karen s'est toujours démarquée en tant que cheffe de file de l'industrie, » déclare Alison Janzen, directrice du marketing et du développement des affaires, Torkin Manes LLP. « Elle est non seulement une meneuse de personnes, mais a aussi été une actrice essentielle dans la formation de l'industrie du magazine juridique canadien. »

Lorimer a aussi joué un rôle essentiel en tant que l'une des premières instructrices lors du lancement du programme de diplôme en ventes publicitaires et média de Humber College, et a continué à mentorer de jeunes professionnels à travers son enseignement à Humber College.

En reconnaissance de ses 40 ans d'expérience dans le domaine de l'édition et des médias canadiens, de ses contributions exemplaires, de son engagement en tant que mentore, et de ses qualités de leadership indéniables, la Fondation des prix pour les médias canadiens est extrêmement heureuse d'honorer Lorimer en lui décernant le Prix d'excellence B2B pour le leadership. Félicitations, Karen !

SOURCE Fondation des prix pour les médias canadiens

Communiqué envoyé le 27 avril 2020 à 14:00 et diffusé par :