La CIBC lance Conseils au quotidien, une ressource en ligne axée sur la prestation de conseils financiers et la transmission de données financières pendant la pandémie de COVID-19





TORONTO, le 27 avril 2020 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui le lancement d'un centre de ressources en ligne qui offre des conseils et des renseignements financiers en temps opportun pour aider les Canadiens à gérer les situations découlant de la COVID-19.

« En cette période d'incertitudes, nos clients ont besoin plus que jamais de conseils et de renseignements fiables afin de les aider dans leur prise de décisions, l'exploration des différentes possibilités et l'atteinte de leurs objectifs financiers, a déclaré Kathleen Woodard, première vice-présidente, Services bancaires personnels et PME, Banque CIBC. Conçue soutenir nos clients, notre page Conseils au quotidien regroupe des renseignements et des conseils à l'échelle de la Banque pour aider les Canadiens à réaliser leurs objectifs à court et à long terme. »

Différents spécialistes de la Banque CIBC contribuent au contenu, y compris des économistes, des conseillers et des dirigeants des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, en mettant l'accent sur les éléments suivants :

Analyses de marché : renseignements essentiels sur les répercussions économiques et l'activité du marché

: renseignements essentiels sur les répercussions économiques et l'activité du marché Finances commerciales et personnelles : ressources qui expliquent les récents changements apportés par les gouvernements, ce que ces changements signifient pour les particuliers et les entreprises, et comment se préparer pour l'avenir

: ressources qui expliquent les récents changements apportés par les gouvernements, ce que ces changements signifient pour les particuliers et les entreprises, et comment se préparer pour l'avenir Familles : conseils à l'intention des couples et des familles qui s'adaptent à de nouveaux horaires en raison de COVID-19

Conseils au quotidien vient compléter le principal centre de conseils sur la COVID-19 de la Banque CIBC. La page sera mise à jour pendant toute la durée de la pandémie de COVID-19 au Canada. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ici.

Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et Services bancaires aux entreprises, du Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

