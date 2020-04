Avis aux médias - Réouverture des écoles et des services de garde - La CSQ et ses fédérations feront connaître leurs réactions





MONTRÉAL, le 27 avril 2020 /CNW Telbec/ - Les porte-parole de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et de ses fédérations du réseau scolaire et des services éducatifs à la petite enfance seront disponibles pour commenter le plan de réouverture des écoles et des services de garde qui sera rendu public aujourd'hui par le gouvernement Legault.

Un communiqué de presse sera également émis après l'annonce du gouvernement.

Outre la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), les fédérations suivantes seront disponibles pour des entrevues :

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ)

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ)

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)

