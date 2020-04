ZTE investit plus de 15 % de ses recettes dans la R-D au premier trimestre de 2020





L'entreprise maintient un développement solide de ses activités mondiales tout en accélérant le déploiement de l'infrastructure 5G

SHENZHEN, Chine, 27 avril 2020 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2020.

Selon l'annonce, ZTE a fait état de recettes d'exploitation de 21,484 milliards de RMB pour les trois premiers mois de 2020. Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires de la société cotée en bourse s'élève à 780 millions de RMB et le bénéfice net après dépenses extraordinaires attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires s'élève à 160 millions de RMB, soit une hausse de 20,5 % en glissement annuel. Le bénéfice de base par action s'élève à 0,18 RMB.

L'entreprise continue de renforcer ses investissements en matière de R-D afin de renforcer sa compétitivité fondamentale. Pour le trimestre, les investissements en matière de la recherche et le développement s'élèvent à 3,241 milliards de RMB, soit 15,1 % des recettes d'exploitation, en hausse de 1,2 point de pourcentage en glissement annuel.

Au cours du premier trimestre, ZTE a placé la santé de ses employés et ses services clientèle mondiale au premier plan, en construisant et modernisant rapidement un bureau à distance et une plateforme de service clientèle pour l'ensemble de ses employés. En outre, l'entreprise a coordonné avec ses partenaires la lutte contre la COVID-19 et facilité de manière ordonnée la reprise de la production avec des moyens numériques.

En parallèle, ZTE a activement assumé ses responsabilités sociales. L'entreprise a collaboré avec les entreprises de télécommunications pour garantir les services de communication sur la ligne de front contre la COVID-19. Elle a bâti des réseaux 4G/5G et des systèmes de diagnostic par télémédecine pour des centaines d'hôpitaux en Chine.

En tant qu'entreprise citoyenne responsable, ZTE a fait don de matériel pour soutenir Wuhan et d'autres régions de la province du Hubei et distribué des masques, des respirateurs et d'autres matériels à des organisations et des hôpitaux dans le monde entier. En collaboration avec divers entreprises de télécommunications étrangères, ZTE a également effectué des diagnostics avec les hôpitaux et fourni aux petites et moyennes entreprises des bureaux et une série de programmes contre la COVID-19.

Associé à des partenaires industriels, ZTE s'est appliqué à donner aux différents secteurs d'activité les moyens de lutter contre la COVID-19 en tirant parti de ses atouts technologiques de pointe comme la 5G et l'IA. Plus précisément, ZTE a lancé des services de télédiagnostic et de diagnostic mobile 5G, ainsi qu'une solution de vidéo intelligente en nuage pour prévenir et lutter contre les épidémies.

De plus, l'entreprise a lancé les services à la famille « la classe en nuage » pour soutenir l'école en ligne. Dotée d'une efficacité et d'une collaboration élevées, la solution de bureau à distance sécurisée de ZTE a permis aux utilisateurs de différents secteurs de disposer de services de bureau à distance pendant l'épidémie de COVID-19, facilitant ainsi la reprise rapide et sûre du travail et renforçant la résilience économique.

Les nouvelles infrastructures se multipliant, comme la 5G et l'Internet industriel, ZTE a activement participé au déploiement de l'infrastructure 5G des entreprises de télécommunications, augmentant en permanence sa capacité de production 5G. En parallèle, l'entreprise a renforcé sa coopération avec les principaux acteurs du secteur pour promouvoir la transformation numérique de l'énergie, des transports, des finances, des affaires publiques et d'autres secteurs essentiels.

À l'issue du premier trimestre de 2020, ZTE a successivement obtenu des parts substantielles pour le réseau d'accès radio 5G, le réseau central 5G autonome, la logistique centralisée du transport 5G de China Mobile, China Telecom et China Unicom. L'entreprise a bâti des réseaux témoins 5G dans plusieurs villes de Chine, ce qui lui a permis d'acquérir une expérience de couverture continue Giga+ 5G. En sus, la société a procédé à des déploiements commerciaux 5G en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et sur d'autres grands marchés 5G.

ZTE a également maintenu une forte croissance des parts de marché dans les réseaux optiques, ainsi que dans les segments du service métropolitain de multiplexage par répartition en longueur d'onde (WDM) et la WDM sur l'épine dorsale. L'entreprise et ses partenaires ont exploré ensemble 86 modalités d'application et réalisé plus de 60 projets témoins à l'échelle mondiale, mettant sur pied une série de projets témoins de fabrication intelligente 5G avec des acteurs industriels de premier plan.

Dans le domaine des terminaux, ZTE a dévoilé son premier téléphone intelligent vidéo 5G, Axon 11 5G. L'entreprise n'a cessé de renforcer sa coopération avec plus de 30 entreprises de télécommunications à travers le monde dans le domaine des terminaux 5G. Elle s'est lancée sur le marché des terminaux 5G au Japon en s'associant avec des entreprises de télécommunications locales.

Allant de l'avant, ZTE suivra avec attention la situation de l'épidémie dans le monde et fera montre de coordination avec ses clients et partenaires mondiaux pour y répondre. L'entreprise se concentrera fermement sur ses principales activités tout en tirant parti des possibilités offertes par la construction de nouvelles infrastructures, en prévoyant de créer davantage de valeurs pour ses clients et la société.

