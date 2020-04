Berkeley Lights lance deux nouvelles capacités dans le flux de travail Opto Cell Therapy Development 1.0 visant à accélérer la création d'immunothérapies efficaces contre le cancer





Les nouveaux dosages multiplex de cytokine et de cytotoxicité dans le cadre du flux de travail Opto Cell Therapy Development 1.0 workflow aideront les utilisateurs de la plateforme de Berkeley Lights à mettre au point plus rapidement des immunothérapies contre le cancer

EMERYVILLE, Californie, 27 avril 2020 /PRNewswire/ -- Berkeley Lights, Inc., au premier plan de la biologie cellulaire numérique, a lancé aujourd'hui de nouvelles capacités dotant d'atouts supplémentaires le flux de travail Opto Cell Therapy Development 1.0. Ce flux de travail consiste en une collection de capacités logicielles, de réactifs et de protocoles à exécuter sur systèmes Beacon® et LightningTM. Grâce à ces nouvelles possibilités, les chercheurs peuvent désormais accomplir de multiples dosages fonctionnels sur des milliers de cellules T individuelles en simplement quelques jours et récupérer ainsi des cellules vivantes pour des analyses de génomes en aval. Ceci permet en fin de compte aux clients de Berkeley Lights de lier le phénotype et la fonction de cellules T au génotype de cellules individuelles en consolidant le processus analytique fonctionnel de la cellule T sur une seule plateforme novatrice.

Les thérapies reposant sur les cellules T se sont révélées très prometteuses pour le traitement du cancer. Toutefois, la mise au point de ces thérapies se heurte à des défis parce que le processus de destruction de tumeurs cancéreuses par les cellules T dépend de l'étude et du criblage de multiples interactions de cellule à cellule, procédure longue et complexe, et les scientifiques ne sont pas en mesure de recueillir toutes les données nécessaires à partir de la même cellule avec les techniques actuelles d'évaluation des fonctions de la cellule T. En parallèle avec le lancement récent de la TCRseq Well Plate Kit (trousse de plaque de puits pour séquence de TCR), le nouveau dosage multiplex de cytokine et le dosage de cytotoxicité permettent aux scientifiques de définir et de tester la fonction de cellules T individuelles. Ces applications déclenchent l'interrogation fonctionnelle simultanée de milliers de cellules T individuelles lors de leur interaction avec des cellules ou des tumeurs présentant des antigènes. Des clones individuels vivants peuvent être récupérés pour expansion ou analyse génomique en aval. Le flux de travail Opto Cell Therapy Development 1.0 permet le criblage phénotypique et fonctionnel de cellules CAR-T et la découverte de récepteurs de cellules T (TCR) associés aux comportements de cellules T spécifiques.

« Grâce au flux de travail Opto Cell Therapy Development 1.0, les utilisateurs de la plateforme de Berkeley Lights peuvent maintenant adapter la mise au point de thérapies cellulaires qui modèrent la destruction rapide de multiples cellules tumorales aux quelques cellules T qui font réellement tout le travail, » a déclaré Dr John Proctor, directeur général adjoint du marketing chez Berkeley Lights. « Le dosage de cytotoxicité visualise l'activité de destruction à partir de cellules T uniques, comme la destruction multiplexées et en série, suivie d'une récupération de cellules vivantes pour analyse génomique. Ce nouveau dosage évite les problèmes communs associés aux dosages traditionnels de destruction, lesquels mesurent la lyse moyenne de cellules cibles à des points déterminés dans le temps, ce qui masque les détails cinétiques et ignore l'hétérogénéité présente dans les sous-ensembles de cellules T. »

Berkeley Lights continuera au cours des prochains mois à faire paraître davantage de capacités apparentées à la thérapie cellulaire sur la plateforme de Berkeley Lights. Envoyez un courriel à info@berkeleylights.com pour davantage de renseignements.

À propos de Berkeley Lights

Ici, chez Berkeley Lights, nous pensons que les cellules sont géniales ! Les cellules sont capables de fabriquer des remèdes pour les maladies, des fibres pour les vêtements, de l'énergie sous forme de biocarburants et des protéines alimentaires pour la nutrition. Alors la question est la suivante : si la Nature est capable de fabriquer de manière modulable les produits dont nous avons besoin, pourquoi n'y faisons-nous pas plus appel ? En fait, la réponse est qu'avec les solutions disponibles aujourd'hui, c'est difficile. Cela prend beaucoup de temps pour trouver la bonne cellule pour une tâche spécifique, cela coûte un tas d'argent et si vous avez choisi une lignée cellulaire sous-optimale, le rendement du processus est très faible. La plateforme de Berkeley Lights fournit et relie l'information phénotypique, fonctionnelle et génotypique au niveau d'une seule cellule. Ceci constitue une nouvelle façon de saisir et interpréter le langage qualitatif de la biologie et de le traduire en une seule information numérique cellulaire, ce que nous appelons 'Digital Cell Biology', biologie de la cellule numérique. Grâce à notre plateforme, les usagers disposent d'une solution complète leur permettant de trouver les meilleures cellules par criblage de fonctionnalités et récupération de cellules individuelles en vue de la découverte d'antibiotiques, de développement de lignées cellulaires, de mise au point de thérapies cellulaires et de biologie de synthèse. En faisant appel à nos systèmes et solutions, les scientifiques peuvent trouver les meilleures cellules dès leur première exploration. Pour davantage de renseignements, visitez www.berkeleylights.com.

Les systèmes Beacon et Lightning de Berkeley Lights, et l'instrument Culture Station servent uniquement à des fins de recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1078159/Berkeley_Lights_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 27 avril 2020 à 12:00 et diffusé par :