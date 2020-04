De nettoyage facile, les bandes alimentaires en TPO fabriquées par Habasit sont désormais disponibles avec des tasseaux pour convoyeurs inclinés





REINACH, Suisse, 27 avril 2020 /PRNewswire/ -- Les process de l'industrie alimentaire requièrent des bandes anti-adhérentes dont le nettoyage peut être réalisé facilement et de manière efficace tout en présentant une bonne résistance aux produits chimiques et à l'hydrolyse en milieu humide. Les bandes en TPO répondent parfaitement à ces exigences. Mais jusqu'à présent, les producteurs du secteur alimentaire ont dû utiliser un autre type de bande adapté aux pentes à forte inclinaison, en raison des limites imposées par la fixation des accessoires permettant de contenir les produits en vrac sur un plan incliné. Il existe désormais une solution : les bandes Habasit® Cleanline sont équipées de tasseaux adaptés aux fortes inclinaisons, ce qui permet d'utiliser les mêmes processus de nettoyage normalisés et de raccourcir le temps global de désinfection.

Toutes les bandes transporteuses Habasit Cleanline sont revêtues d'une polyoléfine thermoplastique spéciale contribuant au respect de l'hygiène lors du transport des aliments. Faciles à nettoyer, même avec de l'eau chaude ou des agents à base de chlore, les bandes peuvent être utilisées dans une large plage de températures et permettent de réduire les risques de contamination grâce à une excellente qualité de surface exempte de microfissures où les bactéries pourraient se nicher. Jusqu'à présent, pourtant, et malgré leurs nombreux avantages pour le transport hygiénique, elles n'étaient pas adaptées aux pentes à forte inclinaison en raison des limites liées à la fixation d'accessoires, tels que les tasseaux qui empêchent les produits de glisser dans la pente.

Des bandes transporteuses en TPO avec des tasseaux uniques

Première entreprise du marché à répondre à ce besoin, Habasit a lancé les bandes transporteuses Habasit Cleanline équipées de tasseaux soudés. Grâce à un matériau développé à cet effet et à un procédé de soudage unique, les tasseaux offrent une rigidité suffisante pour contenir les produits, même sur de fortes inclinaisons. Ils présentent d'excellentes propriétés de dégagement et sont conformes aux réglementations afférentes au contact alimentaire.

Ils sont disponibles en quatre hauteurs différentes, ce qui permet de couvrir la majorité des besoins du convoyage incliné, de la séparation ou du transport de produits en vrac. En utilisant les bandes en TPO Habasit Cleanline dans ces cas de figure, les transformateurs de produits alimentaires peuvent désormais nettoyer une ligne complète au cours d'une même opération, ce qui leur permet de faire d'importantes économies de main-d'oeuvre, d'eau, d'électricité et de temps.

Hygiéniques, efficaces et respectueuses de l'environnement

Les bandes transporteuses Habasit Cleanline et la nouvelle génération de tasseaux sont revêtus d'un matériau innovant et parfaitement anti-adhérent. Ainsi, les produits contenant des hydrates de carbone se détachent facilement de leur surface, ce qui réduit les déchets et augmente le rendement de la chaîne de production. La nettoyabilité améliorée présente également des avantages pour l'environnement, comme la réduction de la consommation d'eau et de détergent, entraînant ainsi une diminution de la pollution, de l'utilisation des ressources, et a fortiori des coûts de nettoyage. La résistance exceptionnelle des bandes aux produits chimiques et même à l'eau chaude les rend très fiables et leur confère une longue durée de vie.

En résumé, les bandes Habasit Cleanline équipées de tasseaux soudés sont idéales pour les transformateurs de produits alimentaires qui cherchent à faciliter la désinfection et à standardiser le nettoyage de leurs chaînes de fabrication inclinées tout en respectant les prescriptions des normes alimentaires. Cette solution offre non seulement une plus grande efficacité, mais aussi une meilleure rentabilité indépendamment des fluctuations du marché.

À propos d'Habasit

Fondée en 1946 à Bâle, en Suisse, l'entreprise familiale est désormais présente dans plus de 70 pays et emploie plus de 3 800 personnes dans ses filiales et centres de service à travers le monde. Les clients d'Habasit bénéficient de produits performants et de solutions réalisées sur mesure visant à améliorer la qualité et la productivité de leurs équipements et procédés. Habasit leur offre un vaste choix de possibilités parmi ses gammes de bandes transporteuses légères, de chaînes et de bandes modulaires en plastique, de courroies de transmission de puissance, de bandes monolithiques et de courroies synchrones.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.habasit.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1033105/Habasit_Logo.jpg

Entreprise :

Habasit International AG

Römerstrasse 1, P.O. Box, CH-4153 Reinach BL, Suisse

Tél : +49 (0) 6071 / 9 69-0

Télécopie : +49 (0) 6071 / 9 69-52 33

Courriel : Habasit.Communications@habasit.com

Site web : www.habasit.com

Communiqué envoyé le 27 avril 2020 à 11:40 et diffusé par :