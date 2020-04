Porter Airlines reporte au 29 juin la date de reprise de ses vols





TORONTO, le 27 avril 2020 /CNW/ - Porter Airlines prolonge de quatre semaines la suspension temporaire de tous ses vols en raison de la COVID-19, soit jusqu'au 29 juin. La compagnie aérienne a cessé ses vols le 21 mars en raison de l'augmentation des restrictions de voyage et des mesures de santé publique en Amérique du Nord.

«?Notre date initiale du 1er juin pour la reprise des vols nous semblait raisonnable à ce moment?», a déclaré Michael Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. «?Même s'il existe beaucoup de signes prometteurs dans les efforts pour contenir la COVID-19, il est également clair que les restrictions aux frontières, les ordres de confinement régionaux et les limites sur les grands rassemblements resteront en place pour de nombreuses régions pendant une bonne partie du mois de mai et jusqu'en juin. Il sera donc difficile pour les gens de voyager et c'est la raison pour laquelle Porter continuera d'ajuster son approche en fonction des directives de santé publique.?»

«?Nous avons hâte de reprendre nos activités, afin que les membres de notre équipe puissent être rappelés au travail et que nous puissions contribuer à faciliter la reprise économique?», a ajouté M. Deluce. «?Nous le ferons de manière responsable, en tenant compte des précautions en matière de santé et de sécurité.?»

Avant de reprendre nos vols, des mesures supplémentaires seront mises en place, selon l'évolution de la règlementation et conformément aux normes de Porter, afin d'assurer la protection de notre équipe et de nos passagers.

Dans des moments comme celui-ci, il est important d'avoir des options de voyage. Afin d'offrir une certaine souplesse et de procurer aux voyageurs la tranquillité d'esprit lorsqu'ils achètent un futur voyage, Porter renonce aux frais de modification et d'annulation sur tous les tarifs réservés d'ici le 29 juin. Cette mesure s'applique également aux forfaits vacances d'Évasion Porter. Les billets pour les voyages commençant le 29 juin peuvent être achetés maintenant.

À propos de Porter

Porter Airlines a révolutionné les vols de courte durée grâce à son accueil chaleureux et convivial, ramenant la classe et le raffinement dans le voyage aérien. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Stephenville (à Terre-Neuve), Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (au Québec), et Myrtle Beach (en Caroline du Sud).

Visitez www.flyporter.com ou encore suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

SOURCE Porter Airlines

Communiqué envoyé le 27 avril 2020 à 11:30 et diffusé par :