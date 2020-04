Great-West Lifeco apporte des changements à ses secteurs à présenter et améliore la communication de ses bénéfices





La compagnie publiera ses résultats financiers du premier trimestre de 2020 le 6 mai prochain

TSX : GWO

WINNIPEG, le 27 avril 2020 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (la compagnie) apporte des changements à ses secteurs à présenter et améliore la communication de ses bénéfices, en introduisant notamment une mesure des bénéfices de base non définie par les IFRS. Ces changements entrent en vigueur au premier trimestre de 2020. La compagnie publiera ses résultats financiers du premier trimestre de 2020 après la fermeture des marchés le mercredi 6 mai 2020.

Nouveau segment à présenter - Solutions de gestion du capital et des risques

À partir du premier trimestre de 2020, et afin de refléter les changements apportés à la haute direction le 13 février 2020, la compagnie divise son exploitation européenne actuelle en deux secteurs à présenter distincts : l'exploitation européenne et le secteur Solutions de gestion du capital et des risques.

L'exploitation européenne comprend les divisions de la compagnie établies au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne et est dirigée par David Harney, président et chef de l'exploitation, Europe. Le secteur Solutions de gestion du capital et des risques comprend l'unité Réassurance, qui faisait auparavant partie de l'exploitation européenne. Le secteur Solutions de gestion du capital et des risques sera dirigé par Arshil Jamal, président et chef de groupe, Stratégie, Placements, Réassurance et Développement de l'entreprise. Aucun changement n'est apporté aux autres secteurs à présenter de la compagnie : les exploitations canadienne et américaine et le secteur Exploitation générale.

Les changements apportés aux secteurs à présenter reflètent le remaniement des postes de la haute direction et vise à améliorer la transparence et la divulgation à l'égard des résultats financiers et des stratégies de la compagnie au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne, ainsi que pour le secteur Solutions de gestion du capital et des risques.

Mesure des bénéfices améliorée non définie par les IFRS

De plus, dès le premier trimestre de 2020, la compagnie introduit une mesure des bénéfices améliorée non définie par les IFRS visant à refléter le point de vue de la direction des résultats opérationnels de la compagnie. Cette mesure - bénéfices de base (perte) - est adoptée pour améliorer la comparabilité des résultats entre les périodes de présentation et en préparation de la mise en oeuvre des normes comptables des IFRS 17 le 1er janvier 2023.

On entend par « bénéfices de base (perte) », les bénéfices nets à l'exclusion de l'incidence de la révision des hypothèses actuarielles et des mesures de gestion, des répercussions directes des marchés des actions et des taux d'intérêt sur les passifs relatifs aux contrats d'assurance tenant compte des activités de couverture. Cette mesure exclut également l'incidence de certains éléments qui selon la direction ne sont pas représentatifs des résultats d'affaires sous-jacents de la compagnie. Ces éléments comprennent les frais de restructuration, les règlements de litiges importants, les charges de dépréciation importantes attribuables à l'écart d'acquisition et aux immobilisations incorporelles, aux modifications de la législation fiscale et aux autres charges de nature fiscale, ainsi que les gains et les pertes liés à l'état d'une industrie.

La compagnie a remanié sa trousse de renseignement supplémentaire des huit derniers trimestres afin de refléter les changements apportés aux secteurs à présenter ainsi que la mesure des bénéfices de base non définie par les IFRS. Les documents remaniés sont accessibles à l'adresse www.greatwestlifeco.com/fr/relations-avec-les-investisseurs/rapports-financiers.

Résultats financiers du premier trimestre de 2020

Les résultats feront l'objet d'une discussion lors d'une conférence téléphonique organisée par la direction de la compagnie à 14 h 30 HC / 15 h 30 HE le 7 mai 2020. La webémission en direct et le matériel de présentation seront accessibles à partir du site greatwestlifeco.com/fr/nouvelles-et-evenements/evenements. Pour écouter la conférence téléphonique, composez le 416 915-3239 (Toronto) ou le 1 800 319-4610 (Canada/États-Unis - numéro sans frais). Il sera possible d'écouter la conférence téléphonique en différé entre les 7 mai et 7 juin 2020 en composant le 604 674-8052 ou le 1 855 669-9658 (Canada/États-Unis - numéro sans frais) et en se servant du code d'accès 4442. Une version sera également archivée dans le site Web de Great-West Lifeco après l'événement.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Nous exerçons nos activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, de Empower Retirement, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2019, nos compagnies comptaient environ 24?000 employés, 197?000 relations conseillers et des milliers de partenaires de la distribution - tous au service de plus de 31 millions de relations clients au sein de ces régions. Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé de plus de 1,6 billion de dollars au 31 décembre 2019 et sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

