Les Chefs innus invitent le premier ministre Legault à convenir de solutions de déconfinement sur leurs territoires

Un bulletin du Science and Technology Daily rapporte : La COVID-19 a balayé plus de 200 pays et régions, entraînant une hausse quotidienne du nombre de cas d'infection. Le Dr Kitazato Kaio, professeur agrégé à l'Université de Nagasaki, au Japon, est...

dentalcorp, le plus grand réseau de cliniques dentaires au Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement à l'échelle nationale d'un service de triage gratuit et virtuel pour les soins dentaires, en réponse à la pandémie de la COVID-19....