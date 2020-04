On se serre les ailes aux Éleveurs de volailles du Québec! - Fiers collaborateurs des Cuisines Solidaires





LONGUEUIL, QC, le 27 avril 2020 /CNW Telbec/ - Les Éleveurs de volailles du Québec sont heureux d'apporter leur soutien aux familles démunies dans ce contexte de pandémie de la COVID-19. Les EVQ, avec la collaboration de l'Abattoir Charron, offriront plus de 78?000 kilos de poulets aux Cuisines Solidaires, projet initié par La Tablée des Chefs. Ce don, d'une valeur de 175?000 $, est possible grâce au dévouement, à la solidarité et à la générosité des employés de plusieurs restaurants et hôtels. Il permettra aux chefs participants de concocter de bons petits plats, sains et savoureux à base de poulet du Québec.

Dans ce contexte exceptionnel, où plus de gens se retrouvent dans une situation de vulnérabilité, il était important pour les EVQ de pouvoir contribuer et nous saluons l'initiative de la Tablée des Chefs qui a su rapidement mettre en branle ce projet de transformation de la viande qui permet ainsi que les gens ayant recours à l'aide alimentaire puissent avoir un peu de réconfort, et ce, malgré les circonstances.

Participer à un projet avec la Tablée des Chefs est synonyme de travail d'équipe, de solidarité et de succès. Depuis 2012, cet organisme a pour mission de nourrir les personnes dans le besoin et de développer l'éducation culinaire des jeunes. Les Éleveurs de volailles du Québec, qui ont à coeur la formation de la relève, partagent cet objectif, en offrant aux Québécois une source de protéine saine et nutritive.

L'esprit d'entraide qui circule en ce moment ne nous laisse pas indifférents. Pour reprendre les mots de Pierre-Luc Leblanc, président des Éleveurs de volailles du Québec : «?Devant cette crise qui nous touche tous, nous sommes fiers de pouvoir faire une différence et d'offrir à notre façon un peu de réconfort et de support aux Québécois qui vivent des situations difficiles.?»

À propos des Éleveurs de poulets du Québec

Les Éleveurs de volailles du Québec représentent 727 familles d'éleveurs, dont 655 éleveurs de poulets, qui élèvent avec soin, en respectant de strictes normes de salubrité des aliments et de bien-être animal. Nous sommes fiers de notre importante contribution à l'économie régionale et nationale, entre autres, par la création de milliers d'emplois, en plus d'offrir aux Québécois et aux Canadiens des aliments de qualité qui s'inscrivent dans un régime alimentaire sain. Au Québec, la filière avicole représente 28?641 emplois (directs, indirects et induits), 726 M$ de recettes à la ferme, 2,1 G$ en contribution au PIB et 689 M$ en recettes fiscales. Nous sommes fiers d'offrir aux consommateurs de la volaille bien élevée : toujours nourrie aux grains, sans trace d'antibiotique, élevée en liberté et sans ajout d'hormones.

