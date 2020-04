dentalcorp lance un outil de dépistage en ligne gratuit pour contribuer à aplanir la courbe





Un important réseau de cliniques dentaires améliore l'accès aux soins dentaires d'urgence

TORONTO, le 27 avril 2020 /CNW/ - dentalcorp, le plus grand réseau de cliniques dentaires au Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement à l'échelle nationale d'un service de triage gratuit et virtuel pour les soins dentaires, en réponse à la pandémie de la COVID-19.

En accédant à allodent.com , un portail en ligne qui dirige les patients vers le fournisseur de soins dentaires du réseau dentalcorp le plus proche, les patients peuvent être évalués virtuellement par un dentiste de leur province par l'entremise de sessions de clavardage en ligne sécurisées, de canaux audio ou vidéo. Ainsi, ils peuvent décrire leurs symptômes, recevoir un diagnostic rapide et, si c'est nécessaire, une ordonnance de médicaments. Au besoin, le dentiste dirigera le patient vers une clinique dentaire d'urgence dans son secteur. Les consultations sont offertes de 6 h à 23 h, et le temps d'attente pour parler à un dentiste est de moins de 15 minutes. Le service est complètement gratuit pour les Canadiens, puisque les dentistes du réseau dentalcorp fournissent bénévolement leur temps et leur expertise.

Lorsque les organismes de réglementation du Canada ont ordonné aux cliniques dentaires d'interrompre la prestation de services non urgents, des milliers de cliniques ont fermé temporairement leurs portes, rendant de plus en plus difficile, pour les patients, l'accès à un dentiste pour obtenir des soins de façon rapide et sécuritaire.

En permettant aux Canadiens de communiquer de façon sécuritaire avec un dentiste dans le confort de leur foyer pour discuter de leurs symptômes et déterminer si leur situation constitue une véritable urgence, dentalcorp contribue à éviter que les patients se rendent à l'urgence, tout en leur assurant l'accès à des soins dentaires en cas de problème urgent.

« En tant que chef de file comme réseau de fournisseurs de soins de santé, notre priorité absolue est d'assurer la santé et le bien-être de nos patients, des membres de notre équipe et de la communauté », a déclaré le fondateur et directeur général de dentalcorp, Graham Rosenberg. « Il est extrêmement important d'offrir aux patients des options pour obtenir les soins dentaires dont ils ont besoin, et de faire notre part pour contribuer à aplanir la courbe. Nous sommes fiers d'aider les Canadiens à recevoir des soins virtuels, gratuitement, dans le confort et la sécurité de leur foyer. »

dentalcorp appuie également la communauté dentaire en mettant à la disposition du public sa trousse de ressources sur la COVID-19. Les professionnels du secteur et le grand public peuvent en apprendre davantage sur les protocoles de gestion du risque de dentalcorp, visionner des entrevues avec des spécialistes des maladies infectieuses et des professionnels de la dentisterie, accéder à des documents de référence en RH, des modèles de communications avec les patients et plus encore sur https://www.fr.dentalcorp.ca/site/ressources-pour-covid-19 .

À propos de dentalcorp

dentalcorp met l'accent sur l'acquisition de cliniques dentaires et sur l'établissement de partenariats avec des cliniques dentaires générales et spécialisées de premier plan à travers le Canada. Notre offre d'une valeur unique permet à nos partenaires de conserver leur autonomie clinique et opérationnelle pendant que nous les poussons à atteindre une croissance personnelle et professionnelle ambitieuse. Nous fournissons des connaissances stratégiques et une expertise sans précédent qui placent nos partenaires à la fine pointe des soins bucco-dentaires.

SOURCE dentalcorp

Communiqué envoyé le 27 avril 2020 à 10:29 et diffusé par :