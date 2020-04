Axway conforte sa position de leader en matière d'intégration B2B avec la certification d'interopérabilité AS2 et AS4





Axway est la seule entreprise du secteur à avoir réussi à compléter le POC conduit par l'ENTSOG.

PHOENIX, 27 avril 2020 /PRNewswire/ -- Axway (Euronext: AXW.PA), acteur majeur de solutions d'intégration B2B, obtient une nouvelle fois la certification du Drummond Group pour l'interopérabilité avec AS2 et AS4. Cette nouvelle certification poursuit la tendance enregistrée au cours de la dernière décennie où Axway sert de référence parmi tous les fournisseurs de connectivité.

Fin 2019, l'ENTSOG (« European Network of Transmission System Operators for Gas Association »), association de gestionnaires de réseau de transport de gaz européens, a coordonné une preuve de concept (POC, Proof Of Concept) de mise à jour de l'accord AS4 pour tester une nouvelle fonctionnalité appelée « Échange automatisé de certificats ». Une dizaine des plus grandes sociétés gazières ont participé au POC, dont deux clients d'Axway. Au terme d'un long processus, les seules entreprises qui ont réussi à mener à bien le POC étaient les deux clients Axway qui y ont participé, Gassco et Equinor.

« Nous sommes fiers d'avoir travaillé avec Axway sur ce POC, qui représentait un défi de taille », a déclaré Jarle Rönnevik, analyste principal de la logistique énergétique chez Equinor ASA. « Nous considérons comme une avancée majeure le fait d'avoir pu mener à bien les tests avec Axway, qui a été un excellent partenaire tout au long du processus. Nous sommes convaincus qu'Axway continuera à nous accompagner pour répondre aux nouvelles exigences de notre secteur. »

« Axway continue de montrer la voie aux entreprises à la recherche d'une connectivité B2B de premier ordre qui réponde à leurs besoins passés, présents et futurs en matière d'intégrations de leurs écosystèmes », a déclaré Vince Padua, directeur des technologies et de l'innovation chez Axway. « En tant que leader mondial de l'intégration B2B et de la collaboration au sein des écosystèmes, cette certification fournit une conformité immédiate, réduit les coûts d'intégration, et peut être exécutée sur site, dans le Cloud, ou en tant que service géré avec une réversibilité totale. En tant que précurseur dans la modernisation de la connectivité B2B, Axway continue d'innover pour rendre les entreprises plus flexibles et plus agiles où les écosystèmes sont en évolution rapide. »

AS2 est l'un des protocoles B2B les plus populaires et est largement utilisé à travers le monde dans presque tous les secteurs d'activité. Il continue d'évoluer pour s'adapter aux dernières normes de sécurité et aux exigences du marché.

AS4, protocole d'interopérabilité plus récent, a connu une importante dynamique depuis son adoption par l'ENTSOG. En effet, l'ENTSOG a repris les spécifications AS4 standards et les a légèrement étendues pour répondre aux besoins de leur marché, augmentant parfois la nécessité pour les fournisseurs de suivre le rythme auquel l'ENTSOG innove sur AS4. Axway continue de faire preuve de leadership dans ce domaine.

En savoir plus sur les produits AS2 et AS4 récemment certifiés.

À propos d'Axway

Axway donne une nouvelle vie aux infrastructures informatiques existantes en aidant plus de 11 000 clients à utiliser ce qu'ils possèdent déjà pour inventer leurs parcours numériques d'aujourd'hui et demain, ajouter de nouvelles capacités à leur entreprise et piloter leur croissance. Grâce à la plateforme évolutive AMPLIFYtm ?­­ qui associe interfaces de programmation d'applications (API), intégration interentreprises (B2B), services de contenu et écosystèmes numériques ? nous guidons l'innovation et renforçons la satisfaction de nos clients plus rapidement et plus sûrement que jamais. Avec plus de 20 ans d'expérience, Axway emploie plus de 1 800 personnes dans 18 pays.

axway.com

