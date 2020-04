DIAGNOS présente une mise à jour de son application IA CARA suite à sa participation au programme d'analyse de données de l'appel à l'action de la Maison-Blanche





BROSSARD, Québec, 27 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX: ADK) (OTCQB: DGNOF), un chef de file dans la détection précoce des problèmes de santé critiques grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), présente une mise à jour de son application IA CARA (Computer Assisted Retina Analysis) suite à sa participation au programme d'analyse de données de l'appel à l'action de la Maison-Blanche (le "Programme ») tel que détaillé dans le communiqué de presse de la Corporation publié le 25 mars 2020. Suite à l'analyse des données techniques du Programme, DIAGNOS est à développer un nouvel outil de test à CARA afin de fournir une solution pour les patients atteints de la COVID-19 en offrant un moyen innovant de surveiller leur santé grâce à l'analyse de la rétine. L'équipe scientifique de DIAGNOS a été en mesure de lier l'application principale de sa technologie CARA pour la détection précoce de la cécité causée par le diabète à la possibilité d'évaluer les effets du COVID-19 sur les patients diabétiques.



Afin d'aider les patients exposés au virus de la COVID-19, DIAGNOS formule un test au moyen de son application CARA pour surveiller les effets à court et à long terme du virus grâce à l'analyse de la rétine et à son algorithme avancé de détection exclusif. Dans l'Open Research Dataset (CORD-19), DIAGNOS a identifié des évidences de l'impact de certains médicaments affectant la rétine de l'oeil, plus spécifiquement les patients diabétiques. Cet ensemble de données continue de fournir des informations précieuses qui répondent aux questions que DIAGNOS continue d'explorer afin d'enrichir les fonctionnalités de son application CARA, par exemple en analysant la tendance des patients asymptomatiques à développer des symptômes de rétinopathie accrus que DIAGNOS pourrait identifier subséquemment.

M. André Larente, PDG de DIAGNOS a déclaré: «Grâce à l'utilisation des informations contenues dans l'ensemble de données CORD-19 que nous avons obtenues suite à l'appel à l'action du gouvernement américain, la plateforme IA de DIAGNOS est actuellement en cours de modification afin d'ajouter des outils pour aider au dépistage des effets du virus de la COVID-19. L'AAO (American Academy of Ophthalmology) a déjà identifié certains médicaments qui démontrent clairement un impact sur la rétine. Grâce à l'utilisation d'un test du fond d'oeil tel que celui que nous proposons, nous pourrions ajouter un test pour cette pathologie spécifique. Nous testons notre technologie pour voir si nous pouvons éventuellement fournir la solution appropriée pour évoluer à partir de nos tests existants. »

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé s'appuyant sur sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE. L'utilisation de la plateforme FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement ses applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l'intelligence artificielle de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par plusieurs organismes de réglementation, notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA) et en Europe (CE).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.ca et www.sedar.com.



