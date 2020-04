Venture Global Calcasieu Pass annonce le succès du levage du toit du premier réservoir de stockage de GNL et des étapes supplémentaires du projet





ARLINGTON, Virginie, 27 avril 2020 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. a le plaisir d'annoncer le levage réussi du toit du premier réservoir de stockage de gaz naturel liquéfié (GNL) sur le site d'exportation de GNL de la société à Calcasieu Pass, dans la paroisse de Cameron, en Louisiane. Cette étape majeure du projet a été franchie dans les délais prévus et intervient huit mois seulement après la décision d'investissement définitive du projet.

Le dôme du réservoir de plus de 815 tonnes et le montage ont été effectué par voie aérienne le vendredi 24 avril. Cette opération permet un accès plus facile et plus sûr ainsi qu'un calendrier de construction plus rapide, puisque le toit peut être érigé en même temps que la coque. CB&I Storage Tank Solutions, une division de McDermott International, Inc., construit les deux réservoirs de 200 000 m3 du projet et a procédé à la mise en place de plus de 1 000 toits depuis 1962. Le dôme du réservoir a été levé en moins de deux heures en utilisant une pression de 1,72 kPa.

Venture Global est également fier d'annoncer que le mur d'enceinte maritime (y compris les portes d'accès) et la digue du site d'exportation sont maintenant terminés, sécurisant ainsi le site. Weeks Marine et Kiewit, l'entrepreneur IAGC du projet, ont travaillé ensemble pour terminer ce périmètre avec trois mois d'avance sur le calendrier. Le site étant désormais entièrement protégé, l'accent est mis sur l'arrivée et l'installation des équipements modulaires du projet. Les premiers modules de nappes aériennes sont arrivés sur le site et ont été installés avec succès en avril ; l'équipement pour la centrale électrique à turbine à gaz à cycle combiné de 720 MW du projet devrait commencer à arriver le mois prochain.

Le levage du toit sûr et réussi ainsi que l'achèvement de ces autres étapes sont le reflet de l'engagement continu de l'entreprise en matière d'exécution et de sécurité. Le projet a maintenant dépassé les 4,7 millions d'heures de travail sans un seul incident notable.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur à long terme et à faible coût de GNL issu des bassins riches en ressources de gaz naturel d'Amérique du Nord. La société construit ou développe actuellement une capacité de production de 50 MTPA en Louisiane. Venture Global LNG procède actuellement à la construction du site Venture Global Calcasieu Pass de 10 MTPA à l'intersection du chenal maritime de Calcasieu et du golfe du Mexique. La construction du site de GNL Venture Global Plaquemines de 20 MTPA devrait commencer cette année au sud de la Nouvelle-Orléans, sur le Mississippi. Venture Global LNG développe également Venture Global Delta, un site de GNL de 20 MTPA adjacent à Plaquemines. Pour en savoir davantage, consultez le site www.venturegloballng.com.

