Sir Anthony Ritossa a organisé la conférence virtuelle « Donner du relief aux valeurs positives des placements des grandes fortunes pour le bien de l'humanité »

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 27 avril 2020 /PRNewswire/ -- Le 21 avril, sous le haut patronage de Son Excellence cheikh Abdulaziz bin Duaij bin Khalifa Al Khalifa, Sir Anthony Ritossa, du Ritossa Family Office, a réuni un nombre record de 873 importants bureaux de gestion de patrimoine d'envergure mondiale et professionnels du secteur pour une grande table ronde virtuelle examinant la meilleure voie à suivre en ces temps incertains, sous le thème« Donner du relief aux valeurs positives des placements des grandes fortunes pour le bien de l'humanité ».

Première d'une série de conférences virtuelles, la manifestation a accueilli une table ronde de six éminents dignitaires des Émirats arabes unis, du Royaume d'Arabie saoudite, des États-Unis et du Royaume-Uni. Ces personnalités ont présenté des stratégies concrètes pour rendre le monde meilleur ainsi qu'un aperçu de la manière dont ils accordent la priorité aux nouvelles options de préservation et de développement des richesses.

Sir Anthony Ritossa, le Président du Ritossa Family Office et hôte des sommets de l'investissement du Ritossa Family Office, a déclaré : « Ce fut une magnifique conférence virtuelle. Je tiens à remercier l'estimé modérateur Hussein Sayed, CFA et tous les intervenants, Adam Ladjadj, Adil Alzarooni, Badr Al-Towaijri, Nadeem Siam et Benjamin Blumenthal, pour avoir instruit nos familles grâce à leur leadership éclairé et leur soutien. Parmi les enseignements que j'ai pu tirer de cette conférence, je retiendrais qu'aider son prochain est la plus grande forme de richesse. »

Hussein Sayed, un présentateur de CNBC Arabia (Émirats arabes unis) et modérateur de la table ronde, a déclaré : « La pandémie de COVID-19 est le plus grand test de la volonté des nations et de la résilience des peuples du monde. Si nous nous réunissions toujours aux sommets de l'investissement du Ritossa Family Office lors des périodes heureuses, je suis ravis que ce soit également le cas lors des moments difficiles. Merci à Sir Anthony Ritossa et à son équipe d'avoir réuni de puissants bureaux de gestion de patrimoine et facilité les échanges en ligne, qui devraient jouer un rôle essentiel dans la lutte contre cet ennemi invisible. »

Rayan Qutub, le Président de Nama Al Baraka Holding (Royaume d'Arabie saoudite), a déclaré : « Je tiens à remercier le Ritossa Family Office pour ce webinaire exceptionnel. Les échanges ont été très riches avec les plus de 800 participants d'envergure mondiale et autres homologues de la table ronde. J'ai hâte de participer à la prochaine manifestation. »

Benjamin Blumenthal, le fondateur et PDG d'US Venture Broadcast (États-Unis), a déclaré : « La conférence virtuelle de Ritossa était une réunion véritablement classe et instructive de grands bureaux de gestion de patrimoine du monde entier, dont les objectifs communs sont de préserver et d'étendre les richesses et de soutenir les nouvelles technologies susceptibles de bénéficier à l'ensemble de l'humanité. Toutes mes félicitations Sir Anthony ! »

Les points forts des échanges comprenaient :

L'humanité vivra selon de nouvelles normes ? Les principaux investisseurs privés examinent les nouvelles technologies pour aider le monde, à l'instar du nouveau portail d'évaluation médicale appelé Symptom Sense, qui mesure les indicateurs de santé humaine tels que la température, le rythme cardiaque, le niveau d'oxygène et la dyspnée dans les lieux publics comme les aéroports, les écoles, les hôpitaux, les bâtiments publics, les hôtels, les salles de conférence, les salles de sport et de concert, ainsi que les lieux de culte.

La croissance sectorielle ouvre des perspectives ? Il existe des perspectives de croissance 10 à 12 fois plus importantes dans certains investissements technologiques, en particulier ceux jugés nécessaires, comme les produits alimentaires. Les entreprises fabriquant des produits sanitaires jetables comme les masques faciaux sont également très performantes et les investisseurs capitalisant sur ces secteurs opportuns sont bien placés pour la croissance future.

Il est vital de mettre l'accent sur la santé humaine ? Les services relatifs au bien-être émotionnel, dont le soutien en ligne, sont importants et resterons essentiels après la pandémie. Il est crucial d'aider nos collectivités de façon pérenne sur le long terme.

Moins il y aura de faillite d'entreprises, plus rapide sera la reprise ? Il est vital d'octroyer des crédits à court terme afin de permettre au plus grand nombre de petites et moyennes entreprises de survivre, pour qu'une fois les restrictions levées, nous puissions récupérer rapidement et efficacement. Les investisseurs continuent de chercher des rendements élevés, mais nous devons néanmoins nous entraider.

Le cours de l'éducation va changer ? La valeur de l'apprentissage en ligne et des écoles virtuelles a été démontrée, car les personnes travaillent et étudient de plus en plus souvent chez elles. Les experts s'accordent à dire que la vie après la COVID-19 ne sera pas la même et que les solutions d'apprentissage en ligne contribuant à améliorer la qualité de l'éducation seront les grandes gagnantes.

Il est crucial de prendre soin des personnes ? Les débats ayant porté sur l'atténuation des courbes, il est important de comprendre que c'est une vague et que les populations peuvent être confrontées à des temps difficiles alors que le coronavirus continue de frapper. Nous devons garder cela à l'esprit et nous réunir pour élaborer des stratégies et investir dans des moyens contribuant à faire de la planète un meilleur endroit pour tout le monde. En étant préparés, les investisseurs peuvent rester forts.

Prochaines tables rondes virtuelles de Ritossa

Grande table ronde virtuelle numéro 2

Ouvrir des perspectives d'investissement dans le contexte actuel ? 5 mai 2020

17 h, Dubaï ? 14 h, Londres - 9 h, New York - 21 h, Singapour

Grande table ronde virtuelle numéro 3

Pleins feux sur l'investissement dans les start-up ? 19 mai 2020

17 h, Dubaï ? 14 h, Londres - 9 h, New York - 21 h, Singapour

Grande table ronde virtuelle numéro 4

Immobilier, sortir des sentiers battus dans le contexte d'investissement actuel ? 2 juin 2020

17 h, Dubaï ? 14 h, Londres - 9 h, New York - 21 h, Singapour

Prochains sommets sur l'investissement du Ritossa Family Office

Onzième Sommet mondial de l'investissement des bureaux de gestion de patrimoine, Monaco

Du 24 au 26 juin 2020

Douzième Sommet mondial de l'investissement des bureaux de gestion de patrimoine, Riyad, Arabie Saoudite

Du 5 au 7 octobre 2020

Treizième Sommet mondial de l'investissement des bureaux de gestion de patrimoine, Dubaï, Émirats arabes unis

Du 7 au 9 décembre 2020

Morceaux choisis de l'auditoire

« Excellente table ronde aujourd'hui. Je suis heureux d'avoir eu l'occasion d'y assister. »

- Bernard Saint-Donat

« Merci pour cette magnifique table ronde. Bien organisée grâce à vous et à votre équipe. J'ai hâte d'assister à la manifestation de Monaco. »

- Nadeem Siam

« Je vous suis reconnaissant de votre aimable invitation à assister au sujet susmentionné. C'était une conférence très utile et je suis très honoré d'y avoir assisté. Mes chaleureux remerciements à Sir Anthony Ritossa et aux organisateurs. Je vous prie de me tenir informé de la prochaine manifestation. »

- Sami ALSaleh

« Je tiens à vous remercier, vous et votre équipe, pour les efforts exceptionnels dont vous avez fait montre pour organiser le sommet virtuel du Ritossa Family Office. Cela réclame beaucoup de temps, d'efforts, d'énergie et de belles compétences de planification pour réunir un public virtuel mondial. »

- Darren Jacklin

« Je vous prie de transmettre mes remerciements aux membres de la table ronde. Les débats étaient très stimulants. Je participerai aux prochaines manifestation avec grand plaisir, soit le 5 mai. »

- Robert Morse

« Merci à vous et à Sir Anthony d'avoir accueilli la conférence virtuelle. Très instructive. Les intervenants étaient excellents. »

- Edelweiss Harrison

« Merci beaucoup. Anthony et vous avez réalisé un excellent travail. Comment puis-je m'inscrire pour la prochaine édition, le 5 mai ? »

- Charles J. Cooper

« Je tiens à vous remercier d'avoir organisé ce magnifique webinaire. J'ai énormément apprécié la teneur des propos. Le modérateur a également réalisé un grand travail. Merci encore. »

- Jonathan Ter Meer

