Présentation de MedsLOCK par Maxonrow et Avantas Tech

Une application de surveillance et de communication qui fournit des renseignements en temps réel sur le COVID-19

SINGAPOUR, 27 avril 2020 /PRNewswire/ -- La société Maxonrow est honorée de s'associer à Avantas Tech pour lancer MedsLOCK, une solution très attendue pour contribuer à la lutte mondiale contre le COVID-19.

MedsLOCK est une plateforme de communication et de surveillance en temps réel superposée à la blockchain Maxonrow. Conçue par Avantas Tech avec la technologie de Maxonrow, la plateforme fusionne tous les aspects pertinents de la surveillance pandémique en temps réel, tels que les données de la chaîne d'approvisionnement médicale, les paramètres des patients, les mises à jour des zones de confinement, les informations sur les donneurs de sang et bien plus, dans une seule interface.

« La confidentialité est un problème clé durant cette pandémie, et, à ce titre, les plateformes de blockchain garantissent que les informations sont partagées sans porter atteinte à la confidentialité. Avec MedsLOCK, nous veillons simplement à ajouter de la confiance au flux de données », a déclaré Muhammad Salman Anjum, directeur général d'Avantas.

Bien que le pic du COVID-19 ait pu être observé dans des pays comme l'Italie et la Chine, on s'attend à ce que la pandémie ait un impact continu sur d'autres régions du monde. L'Inde et le Pakistan, par exemple, traversent les stades précoces-intermédiaires de leurs phases de quarantaine, et des pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil, tentent de prendre une longueur d'avance.

Une surveillance continue de la propagation de la maladie, un temps de réponse adéquat, et une surveillance pendant la phase de rétablissement sont essentiels alors que l'impact continu du virus se poursuit. Dans ce contexte, la nature partagée et transparente d'une blockchain sous-jacente (et réglementée) comme Maxonrow associée à l'exhaustivité d'une solution comme MedsLOCK peut jouer un rôle significatif dans la lutte contre le COVID-19.

À propos de Maxonrow

Maxonrow est une société technologique de premier plan dont la mission est de bâtir un monde numérique sûr et efficace. La société développe une gamme de produits et de services propulsés par la technologie blockchain, focalisée sur l'augmentation de la sécurité et de l'efficacité dans les processus numériques, y compris le SGD (système de gestion de documents), les services de tokénisation (FT & NFT) et les solutions de portefeuille d'identité numérique.

Elle travaille de manière proactive avec les régulateurs mondiaux et les gouvernements pour construire un écosystème sain permettant aux nouvelles technologies de prospérer. Avec Maxonrow, vous pouvez bénéficier de tous les avantages qu'offre la blockchain sans sacrifier la surveillance réglementaire.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.maxonrow.com.

À propos de MedsLOCK

MedsLOCK 1.0 par Avantas Tech et Maxonrow est un écosystème de surveillance, de contrôle et de communication qui fournit des informations en temps réel sur le COVID-19 aux agences gouvernementales, aux responsables de la santé, et à d'autres parties prenantes essentielles pour répondre à la pandémie de COVID-19.

MedsLOCK 1.0 est propulsé par la blockchain et l'IA. Les données étant essentielles pour prendre des décisions éclairées pendant la pandémie de COVID-19, l'objectif principal de MedsLOCK est de rendre la collecte et l'échange de données sur le COVID-19 entre les parties prenantes automatisées, transparentes et fiables en temps réel grâce à la technologie du grand livre distribué.

Pour en savoir plus, visitez www.MedsLOCK.com.

