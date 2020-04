DOMTAR FAIT LE POINT SUR SON PLAN DE RÉDUCTION DE CAPACITÉ DE PRODUCTION POUR RÉPONDRE AUX CONDITIONS COMMERCIALES ACTUELLES LIÉES À LA COVID-19





Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) a présenté aujourd'hui une mise à jour de son plan de réduction de capacité de production annoncé précédemment, qui vise à ajuster temporairement la capacité de production à la lumière des conditions commerciales engendrées par la pandémie de COVID-19.

Domtar prévoit de suspendre temporairement les activités de son usine de Hawesville, au Kentucky, à partir du 5 mai 2020. La Société prévoit de redémarrer la machine à papier H1 en juin 2020, tandis que la machine à papier H2 restera à l'arrêt jusqu'en juillet 2020. L'arrêt temporaire réduira la capacité de production de papier fin non couché de Domtar d'environ 83?000 tonnes courtes. Conséquemment à cet arrêt, Domtar mettra temporairement à pied environ 400 employés à son usine de Hawesville.

Cette mesure supplémentaire fait suite à la suspension des activités de son usine de Kingsport, au Tennessee, et de la machine à papier A62 de son usine d'Ashdown, en Arkansas, pendant trois mois. Ensemble, ces arrêts temporaires réduiront la capacité de production d'environ 227?000 tonnes courtes de papiers fins non couchés. La Société prévoit que les stocks seront à des niveaux appropriés après cette interruption.

« Durant la pandémie de COVID-19, nous surveillons activement les répercussions sur nos activités et prenons des mesures systématiques pour optimiser les capacités de production compte tenu du contexte actuel. Nous jugeons approprié de prendre une mesure supplémentaire, à savoir suspendre temporairement les activités de notre usine de Hawesville en raison de la baisse de la demande de papier. Nous sommes convaincus que nous prenons des mesures qui conviennent pour gérer efficacement l'entreprise malgré les conditions changeantes du marché, a déclaré John D. Williams, président et chef de la direction.

Nous regrettons que cette mesure temporaire ait un impact sur nos employés exceptionnels et leurs familles. Nous faisons tout notre possible pour les aider à traverser cette période sans précédent, et nous croyons fermement en la solidité et la viabilité à long terme de nos usines de papier », a indiqué Mike Garcia, président de la division des pâtes et papiers.

Mis à part ces fermetures temporaires, tous les autres établissements de Domtar demeurent pleinement opérationnels et les expéditions se poursuivent sans interruption. La santé et la sécurité des employés de Domtar restent au centre des préoccupations tandis que l'entreprise s'efforce de mener ses activités aussi efficacement que possible pour répondre aux besoins de ses clients.

Pour plus de détails sur la façon dont Domtar répond à la pandémie de COVID-19, veuillez visiter la section Continuité des activités du site Web de Domtar.

