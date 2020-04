Le syndicat Unifor se réjouit de la réouverture de l'usine Crustacés de Gaspé qui s'opère tout de même dans un contexte particulier





GRANDE-RIVIÈRE, QC, le 27 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le syndicat Unifor souligne la reprise des activités de transformation à l'usine Crustacés de Gaspé alors que la pêche aux crabes des neiges a repris pour la saison 2020 et que des dispositifs ont été installés pour protéger les travailleuses et travailleurs dans l'usine.

« Une série de mesures ont été mises en place pour empêcher la propagation du coronavirus notamment l'installation de plexiglas entre les différents postes de travail sur le convoyeur, la distribution de masques, le nettoyage plus fréquents des aires communes et des postes de travail, etc. », a indiqué Renaud Gagné, directeur québécois du syndicat Unifor.

« Des recommandations strictes ont aussi été édictées par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) pour les bateaux de pêche et les quais lors du débarquement des prises afin de minimiser les opportunités de propagation de la COVID-19 », a indiqué le dirigeant syndical. « C'est une période d'incertitude alors que par définition, la saison de la pêche est courte et que si on la manque, c'est tout un pan de l'économie régionale et nationale qui va en souffrir. Mais de l'autre côté, on doit aussi tenir compte de la santé publique », a commenté M. Gagné.

« Pour le moment, nous demeurons à l'affût pour s'assurer que nos membres sont protégés et qu'il n'y a pas de foyer d'éclosion », a indiqué le directeur québécois.

Campagne de syndicalisation dans le secteur des pêches

On se rappellera que l'an dernier, l'usine Crustacés de Gaspé nouvellement syndiquée avait été fermée pour la saison en plein processus de négociation d'une première convention collective. Au terme d'une intense campagne de mobilisation du syndicat dans la région, les parties avaient finalement réussi à s'entendre sur un premier contrat de travail et un engagement à rouvrir cette année.

Unifor représente plus de 7 000 membres qui oeuvrent dans le secteur des pêches au Canada de l'Atlantique à la côte ouest en passant par les Grands Lacs.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Communiqué envoyé le 27 avril 2020 à 08:37 et diffusé par :