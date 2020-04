Gilson et QIAGEN annoncent leur collaboration visant à améliorer l'efficacité et la reproductibilité de l'extraction des acides nucléiques





Gilson et QIAGEN ont conclu un partenariat stratégique qui permettra aux chercheurs de limiter les variations dépendantes des opérateurs dans le cadre de l'extraction manuelle des acides nucléiques, et d'améliorer la traçabilité de leurs flux de travail.

Cet accord réunit deux chefs de file influents du secteur des sciences de la vie : Gilson, fabricant mondial de technologies de préparation d'échantillons, et QIAGEN, grand fournisseur mondial de diagnostics moléculaires et de technologies de préparation d'échantillons.

Cette collaboration intégrera les outils de mesure numériques connectés TRACKMAN® de Gilson et les kits d'extraction manuelle des acides nucléiques de QIAGEN pour homogénéiser la cohérence entre les collaborateurs, augmenter la fiabilité de l'exécution des protocoles d'extraction et améliorer la traçabilité des mesures.

La plateforme TRACKMAN suit et enregistre l'exécution de chaque protocole. Elle établit également un rapport automatique des résultats, ce qui facilite leur partage et la résolution des problèmes. En outre, les données recueillies après chaque exécution du flux de travail permettent aux chercheurs d'identifier les déviations accidentelles des protocoles et facilitent l'analyse des causes des variations.

« Notre collaboration avec QIAGEN permet aux scientifiques de produire des résultats fiables par la traçabilité de leurs mesures. TRACKMAN permet de produire des résultats fiables issus de mesures manuelles, et ce de manière sûre et inédite. Notre plateforme facilite également le partage des données, accélère l'émission de rapports collaboratifs et augmente la fiabilité des laboratoires et des personnes », a déclaré Steve DeCabooter, directeur des plateformes connectées chez Gilson.

« QIAGEN cherche continuellement à optimiser l'utilisation de ses produits. L'association unique des plateformes connectées TRACKMAN et des protocoles validés de QIAGEN augmente la fiabilité et la traçabilité du travail effectué en laboratoire au quotidien », s'est réjoui Gabriele Christoffel, directeur adjoint du développement des technologies liées aux échantillons chez QIAGEN. « Pour aider nos clients à utiliser cet outil innovant et à l'intégrer en toute transparence au sein des protocoles d'isolation manuelle des acides nucléiques, QUIAGEN a commencé à développer des protocoles validés pour la plateforme connectée TRACKMAN de Gilson. »

Le 26 mai prochain, Gilson et QIAGEN animeront un webinaire pour présenter les avantages de ce système clé-en-main/prêt à l'utilisation. En outre, au cours du 3e trimestre 2020, les équipes de R&D lanceront un programme d'accès précoce (Early Access Program, EAP) à l'intention des chercheurs qui souhaitent être les premiers à utiliser et tester la plateforme. Gilson prévoit également de faire la démonstration de sa plateforme connectée TRACKMAN avec le protocole de QIAGEN au salon Analytica 2020 qui se tiendra du 19 au 22 octobre à Munich, en Allemagne. Les participants au salon pourront assister à la démonstration au stand B2-501.

À propos de Gilson :

Gilson est une entreprise familiale mondiale qui crée des solutions de gestion, de purification et d'extraction d'échantillons pour le secteur des sciences de la vie. Nous aidons les chercheurs à accélérer le rythme des découvertes en créant des outils de laboratoire qui améliorent la traçabilité et la reproductibilité et sont faciles à utiliser. Depuis 1957, nous développons des produits innovants, tels que la première pipette à volume réglable en continu, PIPETMAN®. En collaborant étroitement avec la communauté scientifique, nous avons enrichi notre portefeuille avec des systèmes de pipetage automatisés, des instruments de chromatographie et des capacités de gestion logicielle intuitives. Nous proposons nos services de R&D, d'assistance et nos services à l'international pour faciliter la vie des chercheurs dans le laboratoire et les aider à atteindre des résultats vérifiables.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur gilson.com/about/ et suivez notre actualité sur LinkedIn et Facebook.

