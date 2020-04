Placements CI annonce des fusions de fonds et des changements à la gestion de portefeuilles





TORONTO, le 27 avril 2020 /CNW/ - Placements CI (« CI ») a annoncé aujourd'hui la fusion de trois fonds d'investissement avec d'autres fonds ayant un mandat identique, dans le cadre d'une initiative de rationalisation et de modernisation de sa gamme de produits. Chacun des fonds prorogés issus de ces fusions adoptera une structure à deux catégories prenant la forme d'une série de parts de fonds commun de placement et d'une série de parts de fonds négocié en bourse (FNB).

Par ailleurs, CI a annoncé la nomination de Harbour Advisors, une division de CI, à titre de conseiller en valeurs du Fonds alpha d'actions canadiennes et du fonds Catégorie de société alpha d'actions canadiennes; ce changement entrera en vigueur le 15 mai 2020 ou vers cette date. Peter Hofstra, directeur des placements de Harbour, sera le gestionnaire de portefeuille principal.

Fusions de fonds

Les fusions, qui prendront effet à la fermeture des bureaux le 17 juillet 2020 ou vers cette date, sont les suivantes :

Fonds clôturé Fonds prorogé Fonds d'épargne à intérêt élevé CI FNB d'épargne à intérêt élevé CI First Asset (sera renommé Fonds d'épargne à intérêt élevé CI) (TSX : CSAV) FNB de répartition de l'actif mondial CI First Asset (TSX : CGAA) Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI First Asset (TSX : CESG) Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

À l'issue des fusions, les porteurs de titres des fonds clôturés recevront des parts d'une valeur en dollars équivalente de la série appropriée du fonds prorogé - fonds commun de placement ou FNB. Les objectifs de placement et l'équipe de gestion de portefeuille de chaque fonds clôturé sont identiques à ceux du fonds prorogé correspondant et ne changeront pas à la suite de la fusion. Le symbole de chaque FNB sera transféré à la série FNB du fonds prorogé.

Ces fusions n'entraîneront ni changement aux frais exigibles ni disposition imposable pour les porteurs de titres. Les coûts et dépenses liés aux fusions sont assumés par CI et non par les fonds.

Les fusions et l'adoption d'une structure à deux catégories offrent les avantages suivants : diminution des chevauchements dans les fonds, simplification de la gamme de CI, création de fonds de plus grande taille offrant de meilleures économies d'échelle et de possibilités de diversification du portefeuille, et plus grande constance du rendement entre différentes structures de fonds ayant le même mandat.

Changement de conseiller en valeurs

CI a décidé de confier la gestion du mandat alpha d'actions canadiennes à Harbour Advisors en raison de l'expérience de M. Hofstra et de sa feuille de route à titre de gestionnaire principal du Fonds d'actions canadiennes de valeur, du fonds Catégorie de société d'actions canadiennes de valeur et du Fonds nord-américain de dividendes de CI, et de directeur des placements d'une autre société d'investissement avant son arrivée à CI. M. Hofstra gère des placements en actions nord-américaines depuis plus de 18 ans.

Harbour adhère à un processus de placement bien défini, cohérent et reproductible axé sur l'identification de sociétés résilientes de grande qualité conjuguée à la gestion des risques et à la protection du capital. M. Hofstra est soutenu par une équipe chevronnée d'analystes des placements.

« Les antécédents solides de M. Hofstra et l'approche de placement rigoureuse de Harbour font de cette équipe la candidate idéale pour assumer la gestion des portefeuilles alpha d'actions canadiennes », déclare Roy Ratnavel, vice-président directeur et chef de la distribution de CI.

Harbour a été retenue à l'issue d'une recherche diligente à l'interne comme à l'externe. Harbour remplace QV Investors Inc. (« QV ») à la gestion du Fonds alpha d'actions canadiennes et du fonds Catégorie de société alpha d'actions canadiennes. Une fois le changement effectué, QV continuera de gérer plusieurs portefeuilles d'actions à petite capitalisation pour CI.

Le comité d'examen indépendant des fonds a examiné les fusions de fonds et les changements à la gestion de portefeuilles proposés pour s'assurer qu'ils n'entraînent pas de conflit d'intérêts et a approuvé ces modifications après avoir déterminé qu'elles produiraient un résultat juste et raisonnable pour chacun des fonds.

À propos de Placements CI

Placements CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placement au Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web, www.ci.com. CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société indépendante qui offre des services de conseil en matière de gestion mondiale d'actifs et de patrimoine dont les actifs rapportant des commissions s'élevaient à 156 milliards de dollars au 31 mars 2020.

Le présent document est fourni uniquement à titre informatif et ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat des Fonds CI ou FNB CI First Asset. Il ne constitue pas des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou de placement et ne devrait pas être interprété ou considéré comme tel. Les fonds communs de placement, y compris les fonds négociés en bourse (FNB), peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB à la TSX ou à la NEO Bourse. Si les parts sont achetées ou vendues à la TSX ou à la NEO Bourse, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative du moment lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative du moment lorsqu'ils les vendent. Les FNB CI First Asset sont gérés par CI Investments Inc., filiale de CI Financial Corp., qui est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « CIX ». CI Investments®, le logo de Placements CI et Harbour Advisors sont des marques déposées de CI Investments Inc. ©CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés.

