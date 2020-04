Groupe TVA Inc. fait le point sur l'assemblée annuelle des actionnaires





MONTRÉAL, le 27 avril 2020 /CNW Telbec/ - Groupe TVA inc. (TSX: TVA.B) (« Groupe TVA » ou la « Société ») annonce que, comme indiqué dans l'avis de convocation envoyé aux actionnaires, l'édition 2020 de l'assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») aura lieu le mardi 12 mai 2020 à 11 h (HAE). En raison des restrictions imposées par le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral en réponse à la pandémie de COVID-19, ainsi que par souci du bien-être de tous les participants, la Société demande aux actionnaires de ne pas assister à l'assemblée en personne et de plutôt suivre le déroulement de celle-ci en ligne, par webdiffusion vidéo .

Groupe TVA invite tous les actionnaires détenteurs d'actions ordinaires classe A (les « actionnaires classe A ») à voter à l'avance par procuration, soit avant 17 h (HAE) le vendredi 8 mai 2020, de la manière indiquée dans les documents qui leur ont été envoyés en vue de l'assemblée et qui ont été déposés sur le site Internet : https://sedar.com ainsi que sur le site Internet de Groupe TVA à l'adresse https://www.groupetva.ca/finances/résultats-publications. Un formulaire de procuration a été posté à tous les actionnaires classe A inscrits et un formulaire d'instructions de vote a été posté à tous les actionnaires classe A non inscrits.

Les actionnaires classe A, les actionnaires détenteurs d'actions classe B sans droit de vote (les « actionnaires classe B ») et les autres parties intéressées pourront visionner l'assemblée à partir du lien suivant https://www.icastpro.ca/gtva200512. Les actionnaires classe A ne pourront pas voter pendant la webdiffusion.

Les actionnaires classe A et les actionnaires classe B pourront poser leurs questions en les transmettant à l'avance par courriel à l'adresse anick.dubois@tva.ca en inscrivant « Question sur l'AGA » en objet d'ici le vendredi 8 mai 2020, de même qu'à partir de la plateforme en ligne lors de l'assemblée.

Le lien vers la webdiffusion de l'assemblée sera également accessible sur le site Internet de la Société pendant une période de 30 jours suivant l'assemblée.

Les actionnaires qui éprouvent des difficultés techniques pendant le processus de connexion ou pendant le déroulement de l'assemblée devraient composer le numéro suivant : 1?800?387?0825.

À propos du Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques de langue française en Amérique du Nord et une des plus grandes entreprises privées de production. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie plusieurs titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

SOURCE Groupe TVA

Communiqué envoyé le 27 avril 2020 à 08:00 et diffusé par :