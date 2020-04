Avis aux médias - Intact Corporation financière annoncera ses résultats du premier trimestre 2020 le 5 mai 2020 et tiendra une téléconférence à ce sujet le lendemain





TORONTO, le 27 avril 2020 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) publiera ses résultats du premier trimestre 2020 après la fermeture des marchés le mardi 5 mai 2020.

La société tiendra une téléconférence à ce sujet à l'intention des analystes et des investisseurs le mercredi 6 mai 2020, à 11 h (HE).

Les participants à la téléconférence seront Charles Brindamour, chef de la direction; Louis Marcotte, premier vice-président et chef des finances; Isabelle Girard, première vice-présidente, Assurance des particuliers; Darren Godfrey, premier vice-président, Assurance des entreprises; et Patrick Barbeau, premier vice-président, Indemnisation.

Pour écouter la téléconférence en direct, en mode audio, et visionner la présentation et l'information financière supplémentaire, veuillez visiter le site intactcf.com et cliquer sur « Investisseurs ».

Vous pouvez également vous joindre à la téléconférence en composant le 647 427-7450 ou le 1 888 231-8191 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler 10 minutes avant le début de la téléconférence. L'enregistrement audio de la téléconférence sera accessible à compter du 6 mai 2020, à 14 h (HE), jusqu'au mercredi 13 mai 2020, à 23 h 59 (HE). Pour l'écouter, veuillez composer le 416 849-0833 ou le 1 855 859-2056 (numéro sans frais en Amérique du Nord), puis le code 9495045.

La transcription de la téléconférence sera également disponible sur intactcf.com .

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada et un fournisseur de premier plan d'assurances spécialisées en Amérique du Nord, avec plus de 11 G$ de primes annuelles totales. La Société compte environ 16 000 employés qui sont au service de plus de cinq millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public par l'intermédiaire de bureaux au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance par l'entremise d'un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive Brokerlink, et directement aux consommateurs par l'entremise de belairdirect. Frank Cowan apporte une plateforme de pointe pour les agents généraux afin de créer et de distribuer des produits d'assurance des entités publiques au Canada.

Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, filiale en propriété exclusive d'Intact, offre des produits d'assurance spécialisés par l'intermédiaire d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences générales de gestion.

SOURCE Intact Corporation financière

Communiqué envoyé le 27 avril 2020 à 08:00 et diffusé par :