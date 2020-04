Novartis au Canada lance le programme d'intervention Pour une communauté forte en contexte de pandémie de COVID-19





Centraide Canada et Banques alimentaires Canada figurent au nombre des organismes qui recevront un don dans le cadre du programme de Novartis Pharma inc. et Sandoz Canada inc.

Le fonds spécial a été créé pour les organismes soutenant les besoins des patients atteints de la COVID-19

Les dons des employés de Novartis Pharma Canada inc. et de Sandoz Canada inc. constitueront des fonds supplémentaires pour les groupes communautaires.

DORVAL, QC, le 27 avril 2020 /CNW Telbec/ - Novartis Pharma Canada inc. et Sandoz Canada inc. annoncent aujourd'hui qu'elles font un don de 500 000 $ à la communauté et aux groupes de patients canadiens dans le cadre de son nouveau programme d'intervention Pour une communauté forte en contexte de pandémie de COVID-19. En ce moment critique, les organisations considèrent comme une priorité le fait d'apporter leur soutien aux communautés dans le besoin et de collaborer avec les associations de patients en vue de répondre aux besoins de ces derniers.

Le programme Pour une communauté forte a été mis en place par Novartis au Canada qui comprend la division Médicaments novateurs (unités commerciales Pharma et Oncologie) et Sandoz Canada en guise de réponse immédiate aux besoins des Canadiens qui connaissent les plus grandes difficultés. Une partie du fonds d'intervention a été allouée sous forme de subventions pour soutenir les organisations de patients ayant des objectifs liés à la pandémie de COVID-19. Dans le cadre de ce programme et pour appuyer la générosité des associés de toutes les divisions de Novartis, un programme de dons des employés a été mis en place prévoyant une contribution en contrepartie de l'entreprise qui pourra atteindre 50 000 dollars.

«?Je suis fier de dire que depuis le début de cette crise, nous n'avons pas faibli dans notre capacité à fournir des médicaments aux patients qui comptent sur ces traitements ou sur notre engagement envers les professionnels de la santé. Nous constatons que les besoins des communautés partout au pays sont beaucoup plus importants en ce moment; c'est pourquoi nous avons créé le programme Pour une communauté forte. Ce programme est pour nous une façon de montrer que nous nous soucions des gens dans le besoin?», a déclaré Christian Macher, président national de Novartis Pharma Canada inc. «?Toutes ces personnes qui se surpassent sont inspirantes; je pense notamment à nos associés qui font des dons personnels. Nos communautés ont besoin de nous, tout comme les patients que nous servons.?»

Centraide Canada et Banques alimentaires Canada sont les organismes à avoir été désignées en premier pour recevoir les dons dans le cadre du programme d'intervention Pour une communauté forte en contexte de pandémie de COVID-19.

«?Nous avons une relation de longue date avec Novartis et Sandoz au Canada qui soutiennent notre cause depuis des années. Nous sommes reconnaissants à l'égard de Novartis et de ses employés pour leur contribution. Notre mandat, qui vise à aider les Canadiens faisant face à la pauvreté, l'itinérance et l'isolement social est plus que jamais vital. Ce don généreux sera utilisé à bon escient?», a mentionné Dan Clement, président-directeur général, Centraide United Way Canada.

«?Notre mission est un Canada sans faim. Les banques alimentaires de tout le pays ont été directement touchées par cette pandémie. Nous comptons sur la générosité des Canadiens ainsi que sur celle des entreprises citoyennes responsables comme Novartis et Sandoz Canada pour nous aider à financer les banques alimentaires locales durant ces temps particulièrement difficiles », Chris Hatch, chef de la direction, Banques alimentaires Canada.

Continuité des activités et approvisionnement en médicaments

Les patients canadiens que nous servons peuvent continuer de compter sur nous. En plus d'apporter un soutien aux collectivités avec lesquelles nous travaillons, nous nous engageons chez Novartis à assurer la continuité de nos activités et à protéger l'approvisionnement en médicaments pour les patients qui en ont besoin partout au pays. Depuis le début de la pandémie, les établissements de fabrication de Novartis dont l'usine de production de produits injectables stériles de Sandoz à Boucherville, ainsi que nos principaux fournisseurs sont toujours en activité afin de nous aider à tenir nos promesses.

À propos de l'intervention de Novartis à l'échelle mondiale en contexte de pandémie de COVID-19

Novartis réagit à la pandémie de COVID-19 avec comme préoccupation première la sécurité des associés et des patients dans le monde. Novartis contribue également aux efforts de recherche. En outre, l'entreprise soutient les communautés et assure la stabilité de l'approvisionnement et des prix des médicaments essentiels. Face à cette crise mondiale, Novartis a mobilisé ses capacités en matière de recherche-développement, ses ressources en médicaments, son expertise en matière d'essais cliniques et a mené une action philanthropique pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Pour de plus amples renseignements concernant l'intervention de Novartis à l'échelle internationale en contexte de pandémie de COVID-19, veuillez consulter la page Web à cet égard à l'adresse https://www.novartis.com/coronavirus/response.

