Abbott obtient une ordonnance provisoire de Santé Canada qui autorise l'utilisation du système FreeStyle® Libre auprès de patients hospitalisés durant la pandémie de COVID?19





Une nouvelle autorisation de Santé Canada permet au système FreeStyle Libre d'être utilisé par les travailleurs de la santé qui oeuvrent sur les lignes de front dans les hôpitaux pour surveiller à distance les taux du glucose des patients afin de réduire au minimum toute exposition durant la pandémie de COVID-19 et de préserver l'équipement de protection individuelle

permet au système FreeStyle Libre d'être utilisé par les travailleurs de la santé qui oeuvrent sur les lignes de front dans les hôpitaux pour surveiller à distance les taux du glucose des patients afin de réduire au minimum toute exposition durant la pandémie de COVID-19 et de préserver l'équipement de protection individuelle Abbott fera don de 3 000 capteurs FreeStyle Libre aux hôpitaux canadiens qui en ont besoin afin d'aider à accélérer l'accès à la technologie

MISSISSAUGA, Ontario, le 27 avril 2020 /CNW/ - Abbott a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a autorisé l'utilisation du système FreeStyle Libre, la technologie au premier rang mondial[1] pour la surveillance du glucose par capteur, en milieu hospitalier durant la pandémie de COVID-19. Cette décision permettra aux travailleurs de la santé qui oeuvrent sur les lignes de front de surveiller à distance les taux de glucose[2] et l'historique des données de glucose des patients. De plus, Abbott fera don de 3 000 capteurs FreeStyle Libre pour s'assurer que les hôpitaux qui en ont besoin ont un accès immédiat à la technologie.

« Les défis en milieu hospitalier posés par la pandémie de COVID-19 ont forcé les travailleurs au front à faire preuve de créativité dans la manière de se protéger contre une exposition non nécessaire entre eux et les patients, en particulier les personnes atteintes de diabète », a commenté le Dr Bruce Perkins, directeur, Leadership Sinai Centre for Diabetes, et clinicien-chercheur, Université de Toronto. Avoir accès à une technologie de surveillance du glucose par capteur dans les hôpitaux est une solution des plus créatives pour aider de façon importante les travailleurs de la santé à surveiller étroitement les taux de glucose de leurs patients, tout en limitant les contacts directs et préservant le précieux équipement de protection individuelle. »

Grâce à un scan de une seconde, qui consiste à passer un lecteur ou un téléphone intelligent[3] au-dessus du capteur FreeStyle Libre, qui est porté sur la partie supérieure arrière du bras, les concentrations de glucose sont mesurées toutes les minutes et l'utilisateur peut obtenir son taux de glucose actuel, un historique des cycles et des tendances du glucose et des flèches montrant la direction vers laquelle évoluent ses taux de glucose, et ce, sans piqûre au doigt[4]. Au même moment, les médecins reçoivent à distance les données de glucose et l'information utile qui les aident à prendre des décisions importantes relatives au traitement par l'intermédiaire de LibreView[5], un système infonuagique sécurisé de prise en charge du diabète accessible sans frais aux utilisateurs et aux fournisseurs de soins de santé. De récentes études ont montré que les utilisateurs du système FreeStyle Libre ont réussi à améliorer la maîtrise de leur diabète[6], à réduire le temps passé en hyperglycémie[7] et en hypoglycémie[8] ainsi qu'à diminuer leurs taux d'hospitalisation[9] et d'HbA 1c [10].

« Fournir la technologie et l'équipement aux travailleurs de la santé qui s'activent au front est crucial pour lutter contre la COVID-19, dit Marie-Flore Nabor, directrice générale de l'unité commerciale des soins du diabète d'Abbott au Canada. L'action rapide de Santé Canada de rendre les capteurs FreeStyle Libre accessibles dans les hôpitaux aidera les travailleurs de la santé en première ligne à mieux surveiller et à mieux prendre en charge les taux de glucose des patients, tout en contribuant à limiter l'exposition à la COVID-19. »

Près de 15 % des Canadiens et des Canadiennes ayant reçu un diagnostic de COVID-19 sont hospitalisés, selon Santé Canada[11]. L'utilisation du système FreeStyle Libre dans les hôpitaux au Canada a reçu l'appui d'organismes faisant autorité au pays, notamment Diabète Canada et Diabète Québec.

Pour de plus amples renseignements au sujet du système FreeStyle Libre en milieu hospitalier, veuillez appeler au 1-855-421-6177.

À propos de la gamme FreeStyle Libre

En tant que système flash de surveillance du glucose par capteur occupant le premier rang à l'échelle mondiale1, la gamme FreeStyle Libre d'Abbott a changé la vie de plus de 2 millions de personnes dans 46 pays[12] en fournissant une technologie novatrice qui est accessible. Abbott a également obtenu le remboursement partiel ou complet du système FreeStyle Libre dans 36 pays, dont le Canada, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.freestylelibre.ca.

À propos d'Abbott

Abbott est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé qui aide les gens à vivre pleinement à tous les stades de la vie. Notre portefeuille de technologies révolutionnant la vie couvre l'ensemble du spectre des soins de santé, grâce à ses secteurs d'activités et produits novateurs, notamment les produits diagnostiques, les dispositifs médicaux, les produits nutritionnels et les médicaments génériques de marque. Nos 107 000 collègues sont au service des gens dans plus de 160 pays où nous sommes présents.

Suivez-vous au www.abbott.com, sur LinkedIn au www.linkedin.com/company/abbott-/, sur Facebook au www.facebook.com/Abbott et sur Twitter @AbbottNews et @AbbottGlobal.

Indications et renseignements importants relatifs à l'innocuité

Le lecteur du système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre (le « lecteur ») / l'appli FreeStyle LibreLink (« l'appli »), lorsqu'il ou elle est utilisé(e) avec un capteur du système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre (le « capteur »), est indiqué(e) pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les adultes de 18 ans ou plus (atteints ou non de diabète) dans tous les milieux hospitaliers et tous les milieux de soins de santé, y compris chez les patients recevant des soins et des traitements pour combattre la CIVID-19. En soins autoadministrés, le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les adultes de 18 ans ou plus atteints de diabète. Le lecteur / l'appli et le capteur sont conçus pour remplacer le test de glycémie dans le cadre de l'autosurveillance du diabète, notamment pour le dosage de l'insuline. Les décisions thérapeutiques ne devraient pas être fondées sur les seuls résultats de glucose du capteur en temps réel, mais devraient prendre en considération tous les renseignements apparaissant à l'écran des résultats.

[1] Données internes, Abbott Soins du diabète. Données fondées sur le nombre d'utilisateurs du système FreeStyle Libre à l'échelle mondiale comparativement au nombre d'utilisateurs des autres principaux systèmes personnels de surveillance du glucose par capteur.

[2] L'utilisateur doit disposer d'une connexion Internet ou d'une connexion de données mobiles pour que les données de glucose soient automatiquement téléversées vers LibreView.

[3] L'appli FreeStyle LibreLink et le lecteur FreeStyle Libre ont des caractéristiques similaires, mais pas identiques. La réalisation d'un test par prélèvement au doigt à l'aide d'un lecteur de glycémie est nécessaire au moment des fluctuations rapides de la glycémie où le taux de glucose dans le liquide interstitiel ne reflète pas toujours exactement le taux de glucose sanguin, ou si l'appli FreeStyle LibreLink indique une hypoglycémie ou l'imminence d'une hypoglycémie, ou en cas de non-concordance des symptômes avec les lectures faites par l'appli FreeStyle LibreLink. Le capteur FreeStyle Libre communique avec le lecteur FreeStyle Libre ou l'appli FreeStyle LibreLink qui a servi à le démarrer. Un capteur démarré avec le lecteur FreeStyle Libre communiquera aussi avec l'appli FreeStyle LibreLink. L'appli FreeStyle LibreLink n'est compatible qu'avec certains dispositifs mobiles et systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. L'utilisation de l'appli FreeStyle LibreLink nécessite l'inscription à LibreView.

[4] La réalisation d'un test par prélèvement au doigt à l'aide d'un lecteur de glycémie est nécessaire au moment des fluctuations rapides de la glycémie où le taux de glucose dans le liquide interstitiel ne reflète pas toujours exactement le taux sanguin, ou si le système indique une hypoglycémie ou l'imminence d'une hypoglycémie, ou en cas de non-concordance des symptômes avec les lectures faites par le système.

[5] LibreView est mis au point, distribué et soutenu par Newyu, inc. Le logiciel de gestion de données LibreView est destiné à la fois aux patients et aux professionnels de la santé pour aider des personnes atteintes de diabète et leurs professionnels de la santé dans l'examen, l'analyse et l'évaluation des données historiques du lecteur de glucose afin de soutenir une prise en charge efficace du diabète. Le logiciel LibreView ne vise aucunement à fournir des décisions de traitement ni à remplacer les conseils d'un professionnel de la santé.

[6] Haak, Thomas, et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicenter, open-label randomized controlled trial. Diabetes Therapy 8.1 (2017): 55-73r.

[7] Acute diabetes complications defined by hypoglycemia, hypoglycemic coma, hyperglycemia, ketoacidosis, or hyperosmolarity ICD-10 codes as primary diagnosis for inpatient or as any position in the outpatient emergency claim; Matthew Kerr, Gregory Roberts, Diana Souto, Yelena Nabutovsky.

[8] Bolinder, Jan, et al. Novel glucose-sensing technology and hypoglycemia in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. The Lancet 388.10057 (2016): 2254-2263.

[9] Fokkert M, van Dijk P, Edens M, et al. Improved wellbeing and decreased disease burden after 1-year use of flash glucose monitoring (FLARENL4). BMJ Open Diab Res Care 2019;7:e000809. doi:10.1136/bmjdrc-2019-000809.

[10] Improving HbA1c control in people with Type 1 or Type 2 diabetes using flash glucose monitoring: a retrospective observational analysis in two German centers; Gerhard Klausmann, Ludger Rose, Alexander Seibold.

[11] Maladie à coronavirus (COVID-19) : Mise à jour sur l'éclosion. Gouvernement du Canada. Consulté le 25 avril 2020. Disponible au https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/surv-covid19-epi-update-fra.pdf.

[12] Données internes, Abbott Soins du diabète.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1160012/HCP_LibreView.jpg

SOURCE Abbott

Communiqué envoyé le 27 avril 2020 à 07:00 et diffusé par :