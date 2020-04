Croix Bleue du Québec soutient ses clients en offrant une réduction de primes sur l'assurance santé





MONTRÉAL, le 27 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dans un effort additionnel pour soutenir ses clients dans le contexte de la pandémie, Croix Bleue du Québec annonce qu'elle offrira une réduction des primes en assurance santé individuelle pour les garanties couvrant les soins dentaires et les soins de santé. La réduction correspond à 50 % du coût des soins dentaires et à 20 % du coût de la garantie assurance médicale complémentaire qui s'appliquera automatiquement dans le compte de ses clients pour trois mois à compter du 1er mai.

« La situation que nous vivons est exceptionnelle, mais ne change en rien notre engagement de continuellement accompagner les gens qui nous font confiance. Nos clients en assurance santé individuelle sont principalement des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des propriétaires de petites entreprises et des employés n'ayant pas accès à l'assurance collective, de même que des retraités ou des membres d'associations. Nous prenons donc des mesures d'exception pour réduire leur fardeau financier en cette période de crise. Nous sommes particulièrement fiers d'être les premiers à le faire en assurance santé individuelle au Québec » souligne Sylvain Charbonneau, président et chef de la direction chez Croix Bleue du Québec.

Davantage de souplesse grâce aux consultations à distance avec certains professionnels de la santé

Cette réduction ciblée des primes s'ajoute à différentes mesures visant à faciliter la vie et à encourager le mieux-être des assurés de Croix Bleue du Québec, dont la couverture inclut dorénavant l'accès aux consultations virtuelles avec plusieurs professionnels de la santé comme les diététistes ou nutritionnistes, les orthophonistes ou les psychologues, selon les services inclus dans chaque contrat.

À propos de Croix Bleue du Québec

Croix Bleue du Québec a contribué à poser les bases de l'assurance maladie et voyage au Québec. Fondée il y a plus de 75 ans, elle possède une forte tradition d'excellence et demeure la référence en matière d'assurance individuelle grâce à des services adaptés aux besoins évolutifs de ses clients.

