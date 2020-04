Au coeur de l'urgence - Le grand événement philanthropique de la Croix-Rouge canadienne se réinvente





MONTRÉAL, le 27 avril 2020 /CNW Telbec/ - La pandémie de COVID-19 bouleverse toutes les habitudes et le milieu de la philanthropie n'y échappe pas. Alors que le grand événement philanthropique de la Croix-Rouge canadienne a été annulé, les coprésidents d'honneur, monsieur Martin Coiteux, Chef, Analyse économique et stratégie globale à la Caisse de dépôt et placement du Québec, et monsieur David Murray, chef de l'exploitation d'Hydro-Québec et président d'Hydro-Québec Production, ont décidé, conjointement avec la Croix-Rouge, de lancer une campagne d'urgence en soutien aux efforts déployés par l'organisation pour venir en aide aux personnes vulnérables au Québec en ces temps de pandémie. L'objectif de cette campagne est de 1,4 million de dollars.

Les coprésidents d'honneur s'entretiennent au sujet de la campagne avec Pascal Mathieu, vice-président, Québec, Croix-Rouge canadienne, dans la vidéo suivante.

Malgré la distanciation sociale, la plus grande organisation humanitaire au monde, continue d'offrir son soutien profondément humain, ici, au Québec, au coeur de l'urgence. Pour en apprendre davantage sur les mandats actuellement réalisés par la Croix-Rouge au Québec, consultez la page www.croixrouge.ca/coronavirusqc

« Dans ce climat d'incertitude, une certitude demeure : la Croix-Rouge sera en première ligne de l'aide humanitaire offerte aux personnes touchées par la pandémie et par toute autre catastrophe qui pourrait survenir. Nous sommes extrêmement reconnaissants de pouvoir compter sur des coprésidents aussi engagés envers la mission de la Croix-Rouge et nous sommes persuadés que la communauté d'affaires répondra à cet appel. »

Pascal Mathieu, vice-président, Québec, Croix-Rouge canadienne

« Nous sommes vraiment très fiers de soutenir la Croix-Rouge canadienne qui offre un soutien essentiel aux efforts des intervenants de la santé publique afin de répondre aux besoins des populations les plus vulnérables. Les dons amassés permettront à l'organisme de poursuivre sa mission en plus de contribuer à la mise en oeuvre d'initiatives liées à la présente crise sanitaire. »

Martin Coiteux, Chef, Analyse économique et stratégie globale, Caisse de dépôt et placement du Québec

« En contribuant à cette campagne, le milieu des affaires du Québec permettra à la Croix-Rouge de maintenir son offre de services habituelle, mais surtout de répondre aux besoins urgents dans le contexte de la crise sanitaire. Plus que jamais, nous devons soutenir les personnes qui en ont le plus besoin. »

David Murray, chef de l'exploitation d'Hydro-Québec et président d'Hydro-Québec Production

