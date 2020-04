Les camps de la Fondation Tim Hortons lancera un nouveau camp en ligne novateur en juillet







- La Fondation lancera une communauté de camp numérique, puisque la tenue de ses camps traditionnels est repoussée en raison de la COVID?19 -

TORONTO, le 27 avril 2020 /CNW/ - Les camps de la Fondation Tim Hortons réinvente sa programmation de camps d'été pour les jeunes issus de milieux défavorisés avec une expérience en ligne complète qui vise à les soutenir sur les plans émotionnel et développemental en ces temps difficiles. Le Camp branché Tim Hortons sera lancé en juillet 2020 et constituera une alternative aux camps traditionnels de la Fondation, dont la tenue a été repoussée au moins jusqu'à l'automne 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. En tant que chef de file du développement des jeunes, la Fondation puisera dans le contenu de ses programmes de camps scolaires et estivaux afin de l'ajuster et de le diffuser en ligne.

« Au cours des 45 derniers étés, nous avons fièrement offert aux jeunes des communautés Tim Hortons des expériences qui ont changé leur vie », a souligné Dave Newnham, président et directeur général des Camps de la Fondation Tim Hortons. « En raison de la pandémie, il devenait de plus en plus difficile de planifier et de préparer en toute sécurité nos camps d'été traditionnels. Nous suspendons donc nos camps en personne au moins jusqu'à l'automne 2020 et nous recentrons nos efforts sur cette nouvelle approche numérique interactive. »

Le Camp branché Tim Hortons permettra aux jeunes d'accéder à la programmation en ligne grâce à Internet ou à un appareil mobile. Avec des mesures renforcées pour assurer la sécurité des campeurs, le Camp branché Tim Hortons proposera des Réseaux (l'équivalent de cabines virtuelles) dirigés par des chargés de programme formés pour guider ces groupes et aider les campeurs à cultiver des liens positifs avec leurs pairs. Les campeurs qui étaient inscrits à un camp de séjour traditionnel cet été pourront participer à la nouvelle expérience du Camp branché Tim Hortons. De plus amples renseignements seront transmis aux familles des campeurs dans les semaines à venir.

La mise en oeuvre du Camp branché Tim Hortons est rendue possible grâce au soutien continu de Tim Hortons et de Restaurant Brands International (RBI), qui se sont engagés à soutenir financièrement la Fondation. Ce soutien permet à la Fondation de réinventer sa programmation sans avoir à mettre à pied ses salariés à temps plein pour l'été. Le Jour des camps Tim Hortons, qui est la plus importante collecte de fonds annuelle de la Fondation grâce aux invités et aux propriétaires de restaurant, est un élément important de ce soutien et Tim Hortons s'est engagé à le reprogrammer plus tard cet été. En outre, la Fondation collaborera avec le gouvernement fédéral afin de voir comment le programme Emplois d'été Canada récemment bonifié pourrait contribuer à l'embauche d'étudiants qui joueront le rôle d'animateurs des Réseaux.

« La Fondation est au coeur de notre marque et elle bénéficie du soutien indéfectible des invités, des membres d'équipe et des propriétaires des restaurants Tim Hortons depuis des décennies. Nous sommes plus que jamais déterminés à soutenir les jeunes vulnérables de nos communautés qui ont particulièrement besoin de notre aide », a déclaré Duncan Fulton, directeur des services corporatifs de Tim Hortons et président du conseil d'administration des Camps de la Fondation Tim Hortons. « La famille Tim Hortons est heureuse de continuer à soutenir la Fondation et tous ceux et celles qu'elle sert en cette période difficile. C'est un privilège de pouvoir soutenir les opérations et maintenir les emplois de la Fondation, en plus de favoriser la création d'une nouvelle programmation novatrice pour les campeurs. »

Les invités peuvent donner pour soutenir le développement du Camp branché Tim Hortons en visitant notre site Web.

À propos des Camps de la Fondation Tim Hortons®

Les camps de la Fondation Tim Hortons® est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1974 afin d'aider les jeunes à changer leur histoire pour le mieux. Véritable chef de file dans le développement des jeunes, Les camps de la Fondation Tim Hortons accueille des jeunes de 12 à 16 ans provenant de ménages à faible revenu, à une période déterminante de leur vie pour les aider à décider ce qu'ils deviendront à l'âge adulte. Notre programme de camps, qui s'échelonne sur plusieurs années, permet aux jeunes de développer leur leadership, leur résilience et leur sens des responsabilités, ce qui les aide à croire en leur propre potentiel et à changer leur histoire pour le mieux. Avec sept camps en Amérique du Nord où l'on offre des programmes estivaux et scolaires tout au long de l'année, les jeunes sont appuyés pour qu'à leur retour à la maison, ils puissent poursuivre des études postsecondaires, réussir au travail et contribuer positivement à leur communauté. Les fonds de la Fondation proviennent du Jour des camps Tim Hortons®, des activités de collecte de fonds, d'événements spéciaux et de dons versés par le public tout au long de l'année dans les boîtes à monnaie au comptoir et au service au volant des restaurants Tim Hortons®, sans oublier tous les autres dons. À ce jour, plus de 295 000 jeunes ont participé à un camp de la Fondation, sans frais ni pour eux ni pour leur famille. Pour en savoir plus sur Les camps de la Fondation Tim Hortons®, veuillez consulter le timhortons.ca/fondation.

À propos de Tim Hortons® Canada

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le coeur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.com.

